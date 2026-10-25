Harry Maguire, defensa del Manchester United, admitió que su equipo no mereció nada del partido ante el Bournemouth, que terminó con la derrota de los Red Devils en el estadio de Old Trafford (3-0), la tarde de este domingo, en la octava jornada de la Premier League.

Maguire declaró en su conversación con el canal "Sky Sports": "El rendimiento no fue lo suficientemente bueno. Me siento muy decepcionado tras encajar un gol temprano; no jugamos bien ni como individuos ni como equipo, y no merecimos nada del partido".





Y continuó, según recogió la cadena "BBC": "Las cosas no van bien en este momento. Los resultados no son lo suficientemente buenos, y el rendimiento de la semana pasada no fue lo suficientemente bueno. La temporada todavía está en sus inicios".

Y prosiguió: "Debemos encontrar algo, hacernos preguntas y mirarnos al espejo —esto es lo más importante—, pensar en qué más podemos hacer y qué podemos ofrecer al equipo, y si hacemos eso llegaremos a algún lugar".

Al preguntarle si se sentía responsable, respondió: "Por supuesto, tienes que ocuparte de tu rendimiento y asumir la responsabilidad. Este es un gran club, y cada día tienes que demostrar que eres digno de vestir este escudo".

Y añadió: "En este momento, no damos lo suficiente como jugadores. Michael (Carrick) dio la vuelta a nuestra temporada por completo el año pasado, jugamos un fútbol espléndido y conseguimos resultados brillantes. En cambio, esta temporada no hemos jugado lo suficientemente bien como individuos".

A Maguire se le preguntó si habría conversaciones dentro del grupo de jugadores, a lo que respondió: "Si se dan esas conversaciones, quedarán en secreto. Queremos esforzarnos más, ser mejores y conseguir mejores resultados. La situación actual no es suficiente en absoluto, y algo debe cambiar".



