Cómo ver el Lyon vs Mónaco con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios de VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 29 nov 2026 - 14:45 Groupama Stadium

El Lyon recibe al Mónaco en el Groupama Stadium el domingo 29 de noviembre, en un duelo de la Ligue 1 entre dos equipos de la mitad alta de la tabla.

El equipo de Carlos Vicens llega tras empatar 0-0 con el Lillestroem el jueves en la Europa League. Ese resultado llegó después de vencer 1-0 al Lille a domicilio el sábado, una victoria que puso fin a una breve racha de malos resultados.

El Lyon ocupa la cuarta posición en la liga y solo ha perdido uno de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Ha mostrado solidez defensiva, con tres encuentros sin encajar goles en esa racha.

El Mónaco también llega después de una victoria en los últimos minutos. El equipo de Filipe Luis derrotó 3-2 a domicilio al Heart of Midlothian el jueves en la Conference League.

Su trayectoria en la liga ha sido menos convincente. El Mónaco empató recientemente 1-1 tanto con el Auxerre como con el Le Mans en la Ligue 1 y ocupa la octava posición.

El equipo visitante también ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, así que el Lyon no puede dar por hecha la victoria en casa.