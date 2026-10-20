Luuk de Jong, sobre la continuidad de su carrera profesional: «Estoy abierto a ello»

Luuk de Jong no descarta volver a jugar en el PSV. Así lo dijo antes del partido de la Liga de Campeones entre el FC Porto y el PSV en Ziggo Sport.

El delantero, que ya tiene 36 años, sufrió una lesión de ligamento cruzado la temporada pasada, cuando jugaba en el Porto. Después no volvió a disputar ningún partido con el club portugués y está sin equipo desde este verano.

«Estoy muy bien», contó este martes en Ziggo Sport. «La rodilla también está bien. Han pasado diez meses desde la operación, así que, en principio, la rodilla está bien y estoy listo para una nueva y bonita aventura».

Sobre esa posible nueva aventura, explicó: «Tiene que ser algo especial. Tiene que convencernos de verdad a mí y a mi familia de que allí tendremos una buena vida y estaré en un buen club. Y, si no llega nada así, también estaría en paz con ello. No es que tenga que seguir jugando al fútbol a toda costa».

«Todo el mundo sabe qué tipo de jugador soy. Soy un jugador que tiene que jugar en un equipo puntero de la liga. El Porto ya me hizo una oferta. En aquel momento dije que no volvería a hacerlo. Sentíamos que queríamos volver a casa y ver allí qué más podía surgir».

«Así que, sinceramente, no quedan muchas opciones. Lo digo con franqueza. Tendría que ser un club de primer nivel que busque a un revulsivo para los últimos minutos. Y sé que esa posibilidad es muy pequeña, por mi lesión y mi edad. O tendría que ser en un país bonito, donde la vida para mi familia sea muy buena y el colegio de los niños también sea bueno».

Cuando la reportera Noa Vahle le preguntó si Estados Unidos u Oriente Medio también eran opciones, De Jong respondió: «Puede ser cualquier cosa. Estoy abierto a escuchar todo tipo de propuestas. Llegan bastantes, pero todavía ninguna que me haga pensar: “Esto es lo que debo hacer”».

¿Y un regreso al PSV? De Jong respondió: «Había cerrado esa puerta. El PSV es mi club y tenemos contacto directo. Nunca digas nunca en el fútbol, siempre puede pasar algo. Pero no espero que vuelva a suceder».

Vahle le preguntó qué tendría que pasar para que regresara. «Que haya una verdadera situación de emergencia y estén buscando a alguien», respondió De Jong. Entonces Vahle señaló que quizá esa situación ya se esté dando: actualmente, el PSV tiene tres delanteros lesionados, Alassane Pléa, Ricardo Pepi y Sam Lammers.

«Probablemente la necesidad no sea tan grande. No lo creo», respondió De Jong, a quien el entrenador Peter Bosz tampoco se ha dirigido todavía. «No, no. Hablo con Peter bastante a menudo, pero no hemos hablado de eso».