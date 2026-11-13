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Luka Modric ha encabezado los homenajes a Harry Kane después de que el capitán de Inglaterra se convirtiera oficialmente en el futbolista con más internacionalidades de la historia de la selección masculina de su país. El delantero del Bayern de Múnich alcanzó el histórico hito de las 126 internacionalidades durante la victoria del jueves ante Croacia y superó el récord que ostentaba desde hacía tiempo el legendario portero Peter Shilton.

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Una noche histórica para Kane en Wembley

Kane disputó su 126.º partido como internacional en la victoria por 2-1 ante Croacia el jueves en Wembley. El delantero de 33 años celebró la ocasión transformando el penalti que dio el triunfo a los anfitriones.

Así superó los 125 partidos de Shilton, una marca que se había mantenido durante 36 años.

Para conmemorar el logro, el legendario guardameta entregó personalmente a Kane un escudo dorado. La selección croata también reconoció el hito y obsequió al delantero con un regalo especial.

Modric le devuelve los elogios

El capitán de Inglaterra elogió a Modric, su excompañero en el Tottenham, al que calificó de «inspiración», y el centrocampista croata le devolvió los elogios tras el pitido final.

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En declaraciones a Sky Sports, Modric dijo: «Es realmente impresionante y me alegro por él. Se lo merecía. Siempre ha sido un tipo muy humilde y ha trabajado muy duro, así que se lo merecía.

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»Todo lo que le está pasando... Como he dicho, me alegro mucho por él y también debe de ser muy emotivo para él. Porque recuerdo cuando me convertí en el jugador con más internacionalidades de tu país: es algo especial. Y [haber ganado] el Balón de Oro y todo lo demás debe de ser muy emotivo para él».

Un ejemplo a seguir

El seleccionador croata Slaven Bilic también elogió la mentalidad del delantero y contrastó su profesionalidad con la actitud de los jóvenes talentos de la actualidad.

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«Es increíble. Tenemos a un jugador de este tipo en otra posición y demás, pero muy parecido en cuanto a mentalidad. Hoy en día es muy difícil encontrar algo así», declaró Bilic a ITV. «Ya sabes, esos nuevos jugadores modernos son muy dados a llamar la atención y todo eso. Harry y Luka juntos son el mejor ejemplo para cualquier niño que esté empezando o sueñe con ser futbolista profesional.

»Es fantástico para Harry, por supuesto, y es fantástico para el fútbol porque, como he dicho, es todo un ejemplo a seguir».

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En busca de las 200 internacionalidades

Una vez superado el récord de Shilton, que había perdurado durante tanto tiempo, la atención se centra en hasta dónde puede elevar Kane su nueva marca mientras sigue liderando a la selección.

Preguntado por si el delantero de 33 años podría alcanzar de forma realista los 200 partidos con Inglaterra, Bilic elogió su excepcional longevidad: «Mejora con los años, como el vino».