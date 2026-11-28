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La etapa de Lorenzo Lucca en el Nápoles vuelve a acercarse a su final. El club ha incluido al delantero de 26 años en la lista de jugadores a los que quiere dar salida en el mercado de invierno, a la vista de su rendimiento en esta primera parte de la temporada.

El exjugador del Udinese acumula hasta ahora 13 partidos, diez en la liga y tres en la Champions League, sin haber marcado ningún gol ni haberse ganado la plena confianza en el club.

Por eso, el director deportivo Giovanni Manna lleva varios días buscando un nuevo equipo para el delantero y un sustituto que ofrezca más garantías goleadoras para Massimiliano Allegri.

Lucca, cuyo salario asciende a 2 millones, interesa mucho al Génova, dispuesto a acudir al mercado en enero para afrontar la grave lesión sufrida por Lorenzo Colombo. La temporada del jugador de 24 años, que cayó lesionado el domingo por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, ya ha terminado.

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De ahí que el Génova necesite otro delantero centro que conozca bien la Serie A y no precise tiempo para adaptarse. Lucca encaja en ese perfil y el club intentará dar el primer paso en breve para sentar las bases de la negociación y situarse en primera posición.

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Al mismo tiempo, el Sassuolo también sigue al jugador, poco satisfecho con el rendimiento de Kieron Bowie, autor de solo un gol en 12 partidos. No se descarta que el Sassuolo decida incluir en la operación a Sebastiano Esposito para adelantarse al Génova. Allegri valora mucho su capacidad para moverse por todo el frente de ataque.

El Bolonia también ha mostrado interés y, salvo sorpresa, devolverá a Artem Dovbyk a la Roma a principios de año. El delantero ha perdido posiciones en la jerarquía de Raffaele Palladino.

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La única certeza, por ahora, es que la etapa de Lucca en el Nápoles terminará dentro de unas semanas. Llegó cedido por el Udinese en julio de 2025 y el club lo compró definitivamente seis meses después por un desembolso total de más de 36 millones. A Lucca le ha costado hacerse un sitio en Nápoles: en enero llegó la primera despedida, con una cesión al Nottingham Forest que resultó negativa.

En verano, Allegri quiso retenerlo porque vio en el delantero centro un potencial que merecía la pena intentar aprovechar y desarrollar. Sin embargo, Lucca no ha respondido a esa confianza con actuaciones convincentes y ahora se prepara para hacer de nuevo las maletas.

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Mientras tanto, Manna ha empezado a explorar las opciones de Esposito, Joshua Zirkzee y Gustavo Varela. Allegri espera refuerzos: el equipo necesita incorporaciones en ataque para escalar posiciones en la clasificación e intentar clasificarse para los playoffs de la Champions.