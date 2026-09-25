Los marroquíes están completamente de acuerdo sobre el debut del ajacied Ouazane

Abdellah Ouazane causó una gran impresión de inmediato el viernes por la noche en su debut con la selección nacional de Marruecos. El centrocampista de 17 años del Ajax entró al campo en el minuto 76 ante Gabón y participó con una preasistencia en el 2-0 de Soufiane Rahimi.

Ouazane sustituyó a Azzedine Ounahi y necesitó poco tiempo para hacerse notar. En la recta final, lanzó por la izquierda a Bilal El Khannouss, tras lo cual el centrocampista dejó el balón para Rahimi y Marruecos sentenció definitivamente el partido.

En las redes sociales, las reacciones a la actuación de Ouazane son prácticamente unánimemente positivas. Especialmente su conexión con El Khannouss está generando mucho revuelo entre la afición marroquí. “De verdad tenemos que hablar de El Khannouss y Ouazane, porque esto es demasiado fuerte”, escribe un aficionado.

Otro hincha también espera mucho del dúo. “La conexión entre El Khannouss y Ouazane va a ser muy peligrosa”, afirma. Otro reacciona con entusiasmo a la jugada del segundo gol: “Ouazane para El Khannouss, El Khannouss para Rahimi. Qué acción.”

También a nivel individual el jugador del Ajax está recibiendo muchos elogios. “Ouazane es una bestia”, escribe un aficionado, mientras que otro sostiene: “Ouazane es realmente algo especial.” También aparece el mensaje: “Abdellah Ouazane, recordad ese nombre”.

Algunos aficionados incluso quieren ver a Ouazane directamente en el once inicial en el próximo partido internacional. “Ouazane debería ser titular”, escribe un hincha, mientras que otro dice: “El Khannouss y Ouazane deben empezar de inicio contra Lesoto.”

En cualquier caso, las expectativas en torno al centrocampista son muy altas. “Ouazane puede convertirse en el futuro en una versión mejorada y más eficiente de Ounahi”, pronostica un aficionado. Otro seguidor va aún más allá y cree que Ouazane, Ayyoub Bouaddi y Saad El Maamar pueden llegar a convertirse en tres de los mejores jugadores marroquíes de todos los tiempos.