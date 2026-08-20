Muchos aficionados del Ajax están furiosos este jueves por la noche con KIJK, donde el partido entre el FC Sion y el Ajax debe verse a través de un stream de pago. Justo antes del inicio, varios espectadores informan de que la emisión falla, se queda colgada o ni siquiera quiere arrancar, pese a que han pagado 4,99 euros para poder seguir el duelo.

El partido de los play-offs de la Conference League no puede verse en un canal de televisión convencional. Como los derechos de transmisión de los duelos de las rondas previas pertenecen al club que juega en casa, el FC Sion podía decidir a qué parte se vendían los derechos. Donde anteriores partidos europeos del Ajax a domicilio ante Vojvodina y Shelbourne fueron emitidos por Ziggo Sport, Sion eligió esta vez a KIJK.

Por eso, KIJK ofrece el FC Sion - Ajax en formato de pago por visión. Los aficionados deben crear una cuenta gratuita y después pagar 4,99 euros por la retransmisión en directo, que debía abrirse sobre las 20.00 horas para el inicio previsto a las 20.15. El stream puede verse, entre otros dispositivos, a través de portátil, tableta, smartphone y smart TV, pero precisamente en el momento de la apertura de la emisión es cuando muchos aficionados están teniendo problemas.

En X, la frustración va en aumento rápidamente. Jeffrey reacciona con cinismo: “Maravilloso, pagar cinco euros y luego el stream no funciona. Qué sorpresa, otra vez”. Otro usuario también informa de problemas: “El stream de FC Sion - Ajax no funciona. Eso sí, he pagado cinco euros. KIJK da el mensaje de error 224003”.

Otros aficionados ya piden abiertamente a KIJK que les devuelva el dinero. Rick es breve: “Sí, ¡quiero que me devuelvan mi dinero!”, mientras que Saskia también es clara: “Entonces, ¿cómo recupero mi dinero lo antes posible?”. Léon ve los problemas como un arranque especialmente malo de la emisión y escribe: “Qué bien en KIJK, ya está saliendo mal”.

También llegan críticas desde el extranjero. KIJK había informado previamente de que la retransmisión en directo estaría disponible en todo el mundo, con la excepción de Suiza, pero Cita afirma desde España que también está teniendo problemas. “Puedes ver el partido del Ajax en todas partes, excepto en España. ¿No se podía también desde tu lugar de vacaciones?”, se pregunta la aficionada.