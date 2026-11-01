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imago-sport-1085344023.jpgSergio Ros
Bart DHanis
Traducido por

Los diarios españoles, unánimes sobre el experimento con Frenkie de Jong como defensa

Barcelona vs Alavés
Barcelona
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La prensa española se deshace en elogios hacia Frenkie de Jong por su actuación como central en el FC Barcelona. El neerlandés fue titular el sábado por la noche ante el Alavés (victoria por 6-1) por primera vez desde su lesión en el Mundial.

El Barça no tuvo dificultades ante los visitantes en el Spotify Camp Nou. Al descanso, el equipo de Hansi Flick ya ganaba 4-0 gracias a los goles de Raphinha (dos), Fermín López y Lamine Yamal.

Tras el descanso, Yamal y Anthony Gordon ampliaron la ventaja. En los últimos minutos, el Alavés marcó para salvar el honor. Mariano Díaz anotó el 6-1.

Flick incluyó a De Jong en el once inicial y lo situó en el centro de la defensa junto a Pau Cubarsí. Ya había jugado en esa posición con cierta frecuencia a las órdenes de Erik ten Hag en el Ajax, pero era la primera vez que lo hacía en el Barça.

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La Vanguardia elogia a De Jong y le da un 8 por su actuación. «Primera titularidad de la temporada, y como central. Pulcro con el balón e intenso sin él. Se ganó los aplausos de la grada y quiso convencer a su entrenador».

MARCA y Diario SPORT también dieron un 8 a De Jong. «Volvió al once inicial después de muchos meses y lo hizo como central. A veces sufrió en los duelos físicos, pero estuvo atento al meter el pie y al anticiparse, especialmente en una acción con Boyé dentro del área. Con el balón también se atrevió a regatear y a avanzar de vez en cuando», escribió este último diario.

También Mundo Deportivo destacó la actuación del internacional neerlandés. «Flick lo puso de central debido a las numerosas lesiones. Estuvo correcto en las coberturas "a ras de suelo" y, aunque el partido no sirvió para ponerlo realmente a prueba como defensa, al menos recibió unos alentadores aplausos cuando fue sustituido. Con el balón estuvo muy bien».

No solo la prensa española lo elogió: el entrenador Flick también dio su aprobación al experimento tras el partido. «Ha demostrado que puede jugar ahí en caso de necesidad. Lo hizo de maravilla y estoy muy contento con él».

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