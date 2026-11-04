Los agentes de Aït Nouri lo acercan a un gigante inglés

El Manchester United ha recibido un impulso en su intento por fichar a Rayan Aït-Nouri, lateral del Manchester City, que sufre por la falta de minutos de juego esta temporada bajo la dirección del entrenador italiano Enzo Maresca.

Aït-Nouri, de 25 años, fue candidato a incorporarse al Manchester United durante el pasado mercado de fichajes de verano, ante el deseo del club de reforzar la posición de lateral izquierdo.

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El Manchester United también fue vinculado con Lewis Hall, jugador del Newcastle, y Alejandro Baldé, jugador del Barcelona, pero el entrenador Michael Carrick no consiguió ningún fichaje nuevo en esta posición y se vio obligado a depender de Luke Shaw como su única opción en el primer equipo.

El United estaba interesado en incorporar a la estrella argelina, pero el Manchester City rechazó una oferta para cederlo en el último día del mercado de fichajes. No obstante, el club podría renovar su interés en el jugador el próximo mes de enero, especialmente con las crecientes probabilidades de su salida, según el diario británico The Sun.

Deseo de jugar

Nouri solo ha participado en 4 ocasiones esta temporada, sin disputar ningún partido en la Premier League, pese a su aspiración de conseguir más minutos, sobre todo porque solo jugó 17 partidos en la Premier League bajo la dirección de Pep Guardiola la temporada pasada.

El Manchester City no estaba entusiasmado con permitir que el defensa se incorporara a su rival, el Manchester United, en un momento en el que el jugador también cuenta con el interés de la Juventus italiana.

Según el informe, Aït-Nouri podría salir del Manchester City durante el próximo mercado de fichajes de invierno, después de que sus agentes exigieran encontrar una "solución" para su situación actual.

Los agentes del jugador dijeron: "Tenemos que encontrar la mejor solución con el Manchester City. No puede permanecer en una situación en la que se desperdicia su talento".

Aït-Nouri participó en dos partidos, en la Copa de la Liga y en la Champions League esta temporada, y logró dar 3 asistencias en solo 168 minutos de juego.