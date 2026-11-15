Lopetegui prepara las maletas para abandonar Catar

Compartir Sigue a GOAL en Google

El futuro de Julen Lopetegui con la selección de Qatar ya no está abierto a todas las posibilidades, pues varios informes han revelado los detalles de su postura sobre continuar en el cargo durante la próxima etapa.

Anuncios

Y pese a que su misión incluía objetivos competitivos que se extendían más allá de la fecha prevista para la finalización de su contrato actual con Qatar en abril de 2027, el entrenador español ya empezó a mirar sus próximas opciones, dado su interés en volver a trabajar en el fútbol europeo.

El cambio de fecha de la Copa Asiática tuvo un papel en la definición de la postura del técnico español, después de que se decidiera aplazar el torneo de enero de 2027 a enero de 2028, debido a la creciente inestabilidad en la región de Oriente Medio, lo que le privó de afrontar uno de los retos más destacados que había fijado entre sus objetivos al asumir el cargo.

Pero el aplazamiento del torneo no fue el único motivo detrás de su decisión, ya que Lopetegui llevaba un tiempo pensando en no continuar su experiencia con la selección catarí, tras la participación en el Mundial 2026 y la disputa de la Copa del Golfo, lo que convirtió su futuro en objeto de revisión antes de los últimos acontecimientos relacionados con el calendario de torneos.

Lee también: Doble alivio en el Barcelona: Flick espera una sorpresa inesperada

¿Su última aparición?

Según lo que recogió el diario español Sport, citando al periódico catarí "Al Sharq", Lopetegui considera que su etapa con la selección ha llegado prácticamente a su fin, pese a no haberse celebrado hasta ahora ninguna reunión oficial con la Federación catarí para discutir su salida, lo que hace que el amistoso ante Corea del Sur sea candidato a ser su último partido al frente del cuerpo técnico.

Anuncios Anuncios

El entrenador español había asumido la dirección de la selección catarí en un periodo muy difícil, después de que el equipo sufriera una caída de resultados y perdiera cuatro partidos consecutivos, mientras se reducían sus opciones de clasificarse para el Mundial. Lopetegui logró cambiar el rumbo del equipo y recuperar su equilibrio, llevándolo a la repesca clasificatoria para el Mundial, donde superó a la selección de los Emiratos Árabes Unidos.

Related Topics

Próximos partidos QAT Amistosos 09:00 KOR

Lee también: Fuera del círculo de decisión: el Barcelona pierde el control sobre Araújo

El logro del Mundial

Con esta clasificación, la selección catarí logró una gesta histórica al alcanzar el Mundial por primera vez a través de la fase de clasificación y el mérito deportivo, después de que su participación anterior en la edición de 2022 estuviera ligada a la organización del torneo en su propio terreno, sin necesidad de disputar las eliminatorias clasificatorias por ser el país anfitrión.

El impacto de Lopetegui no se detuvo en llevar a Qatar al Mundial, sino que la selección logró bajo su mando sumar el primer punto en la historia de sus participaciones en la Copa del Mundo, tras firmar el empate 1-1 ante Suiza en un partido disputado en la ciudad de San Francisco. Asimismo, la selección catarí llegó a las semifinales de la Copa del Golfo, antes de que su aventura terminara con la derrota ante Arabia Saudita, anfitriona y posterior campeona del título, en los penaltis, después de que ambos equipos fueran incapaces de resolver el duelo durante el tiempo reglamentario.

Anuncios

Europa, el destino más cercano

Y tras la cercanía de su salida de la selección catarí, el regreso a los terrenos de juego europeos parece la opción más destacada para Lopetegui, quien aún conserva una buena valoración en el mercado de entrenadores, gracias a sus anteriores experiencias con los clubes. La Liga española y la Premier League inglesa destacan como dos destinos posibles para el técnico durante la próxima etapa. El nombre de Lopetegui ya había sido vinculado con un traspaso al Espanyol, tras la destitución de Manuel González de la dirección del equipo, en un momento en el que el entrenador español busca una nueva oportunidad a nivel de clubes.

Lee también: ¿La solución esperada para la crisis de Flick? La estrella de España solo quiere al Barcelona