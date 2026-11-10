El nuevo rol que desempeña Frenkie de Jong en el Barcelona ha generado una gran polémica en los Países Bajos, hasta el punto de que un exjugador de la selección neerlandesa le aconsejó abandonar el conjunto catalán.

Khalid Boulahrouz, exjugador de la selección neerlandesa y exjugador del Sevilla y del Chelsea, aconsejó a Frenkie de Jong reflexionar detenidamente sobre su futuro después de que Hansi Flick lo utilizara como lateral derecho en el partido de la victoria ante el Atlético de Madrid.

Durante el programa "Rondo" del canal Ziggo Sport, Boulahrouz expresó sus dudas sobre la participación del jugador en una posición distinta a la suya original con el Barcelona.

Boulahrouz afirmó, según lo recogido por el diario Sport: "Si yo fuera Frenkie, empezaría a pensar detenidamente en lo que quiero", señalando que utilizar a De Jong en varias posiciones podría acabar teniendo consecuencias contraproducentes, y expresó su pesar por el jugador del Barcelona al decir: "Lo están usando como una marioneta".

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La principal preocupación de Boulahrouz radica en que la solución temporal se convierta en la norma, y declaró: "Esta vez fueron diez minutos, pero la próxima vez podrían decir que ya ha demostrado su capacidad para hacerlo, y que jugará media hora en la posición de lateral derecho si es necesario".

E insistió en que Frenkie debe defender su posición natural: "Entonces tienes que preguntarte: ¿es esto lo que quiero? Es un centrocampista, y esa es su posición ideal. También puede jugar como central, pero si ahora se ve obligado a desplazarse a la posición de lateral derecho...".

Boulahrouz (44 años) advirtió a Frenkie de Jong al decir: "Su feroz batalla será con Pedri, porque nadie puede mover a Rodri".

Un punto de vista diferente: Jansen defiende a De Jong

En cambio, Theo Janssen, exjugador del Ajax, defendió a Frenkie de Jong en el mismo programa, ofreciendo un punto de vista completamente distinto, pues elogió la aportación del jugador ante el Atlético de Madrid, asegurando que su entrada cambió el rumbo del partido.

Explicó: "Cuando lo haces jugar, sabes que tienes un centrocampista adicional. Lee bien las situaciones. Siempre puedes pasarle el balón". Para Janssen, De Jong fue la clave de la remontada del Barcelona, y afirmó: "Marcó la diferencia en ese partido. Desde el momento en que entró, el equipo empezó a funcionar mejor".

El propio De Jong ya había hablado de su nueva posición el martes, y declaró a la cadena ESPN: "Si el entrenador me pide jugar en defensa, jugaré en defensa. Pero ese no es el plan a largo plazo. Todos saben que soy centrocampista".

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