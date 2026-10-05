Un informe periodístico habló, este lunes, de la floja actuación de Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, con la selección de Brasil durante el actual parón internacional.

Vinicius no ha ofrecido un buen nivel esta temporada con el Real Madrid, lo que le ha valido duras críticas, y la situación ha continuado con Brasil.

El diario "Marca" afirmó que el recorrido de Vinicius Junior con la selección de Brasil terminó de forma poco positiva.

En su tercer partido, Ancelotti puso fin de hecho a su recorrido en el parón actual al sustituirlo entre los dos tiempos con el marcador 0-2 ante la India.

Pero incluso en este partido, el brasileño no ofreció lo que esperaban Carletto, quien vio lo mejor del jugador número 7 del Real Madrid, y el propio Mourinho.

Así, Vinicius terminó el largo parón internacional con un solo gol en tres partidos.

No logró marcar en el primer partido contra Australia, que terminó con un emocionante empate 1-1, y en el segundo partido la selección brasileña consiguió una cómoda victoria, y el brasileño marcó su único gol durante el parón.

Luego llegó el tercer partido, en el que lanzó tres disparos a puerta, pero ofreció una actuación un tanto pálida, acorde con su nivel en el Real Madrid durante el primer tercio de la temporada. A su favor cuenta que siguió intentándolo, y gran parte del juego transcurrió por su banda, pero de nuevo le faltó el último toque y la definición al final del partido.

La realidad es que Ancelotti confirmó algo que Mourinho ya había observado. El técnico italiano comentó en rueda de prensa durante los tres partidos: "No está en su mejor momento".

Y el exentrenador del Real Madrid conoce al jugador brasileño más que nadie, y su confianza en él sigue siendo firme, pues lo alineó como titular en los tres partidos.

En el primero jugó 65 minutos, en el segundo 85 minutos y en el tercero disputó un solo tiempo.

Por tanto, tendrá que sumar otros tres partidos a su cuenta esta temporada y un gol más a su total con el Real Madrid.

Es su peor inicio desde que llegó al club blanco. Y, paradójicamente, sus mejores etapas la temporada pasada coincidieron con la lesión de Mbappé, que suscitó una gran polémica y le llevó a pedir una segunda opinión médica.

La misión de Mourinho consiste en extraer lo mejor del jugador brasileño, cuya renovación de contrato no ha ido acompañada de su mejor nivel. Ha marcado un gol y ha dado dos asistencias en ocho partidos, a un ritmo de un gol cada 600 minutos jugados.

Su único gol llegó ante la Real Sociedad en su campo en la segunda jornada de LaLiga.

En el partido contra la India, Vinicius volvió a mostrarse apático, como ocurrió en los dos partidos anteriores y durante la primera etapa bajo la dirección de Mourinho.

Fue una actuación decepcionante en general, con Vinicius casi desaparecido. En el primer partido no logró completar ningún regate con éxito, perdió el balón tres veces y solo lanzó dos disparos a puerta.

En el segundo partido lanzó un solo disparo a puerta durante más de 80 minutos, y el porcentaje de éxito de sus regates fue solo del 30%. En cuanto al sábado, lanzó tres disparos a puerta.

En el Real Madrid hay plena confianza en Vinicius, pero el partido del derbi mostró que Mourinho no lo mantendrá en el once titular sin condiciones.

Diomande compite por un puesto de titular, aunque no está obligado a jugar en lugar del brasileño; y podrían sacrificarse otros jugadores. Pero el técnico lo mandó al banquillo en el minuto 54, mientras Mbappé fue el último suplente.

Está claro que el Real Madrid necesita a Vinicius en su mejor momento para evitar quedarse aún más rezagado pronto en la clasificación de LaLiga.

El estadio Camp Nou siempre ha sido testigo del brillo de este extremo, y la situación actual lo exige más que nunca. El equipo se encuentra actualmente a seis puntos del líder Barcelona, por lo que el partido del 25 de octubre ante el Barça es decisivo.

Y no se trata solo de que el Real Madrid busque recortar la diferencia, pues el propio jugador también está decidido a ello.

Al día siguiente del Clásico, Londres anunciará al nuevo ganador del Balón de Oro. Hace dos años, el brasileño se quedó sorprendentemente sin el premio, que fue a parar a Rodri.

Y ahora, ni siquiera está entre los favoritos. Vinicius también necesita recuperar su nivel en el estadio Santiago Bernabéu, donde los aficionados ya le han enviado numerosos mensajes que le instan a recuperar sus antiguas glorias.