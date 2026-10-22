Javier Tebas, presidente de LaLiga, entró en un nuevo enfrentamiento que podría tener repercusiones en su futuro en el cargo, después de que sus disputas con el Real Madrid pasaran a la vía judicial, en un giro que ha reabierto el expediente de su relación con las instituciones deportivas españolas y que ha suscitado interrogantes sobre las sanciones a las que podría enfrentarse en el próximo periodo.

Movimiento gubernamental contra Tebas

Según lo publicado porel diario AS, el Gobierno español anunció el jueves que el Consejo Superior de Deportes decidió actuar de oficio y presentar una denuncia contra Tebas ante el Tribunal Administrativo del Deporte, a raíz de sus declaraciones en las que comparó los métodos de comunicación del Real Madrid y su canal de televisión con la propaganda nazi asociada al nombre de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi.

Tebas había hablado la semana pasada de lo que describió como «los mecanismos de propaganda que empleaba Goebbels», en referencia a los métodos de comunicación que adopta el Real Madrid, lo que llevó al Consejo Superior de Deportes a solicitar al tribunal competente que evaluara si las declaraciones constituyen una infracción grave que afecta a la dignidad o al prestigio del deporte, conforme a la ley del deporte española.

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El Consejo precisó que el respeto mutuo entre las figuras y las instituciones deportivas representa un pilar fundamental para preservar un entorno basado en la convivencia y el juego limpio, señalando que el Tribunal Administrativo del Deporte se encargará de evaluar hasta qué punto los textos legales son aplicables a las declaraciones del presidente de LaLiga.

¿Se enfrenta al riesgo de suspensión?

Una de las principales repercusiones posibles consiste en que Tebas sea objeto de una sanción de suspensión del ejercicio de sus funciones, si el tribunal concluye que existe una infracción que amerite la sanción. Sin embargo, la remisión de la denuncia no significa que se haya dictado una decisión que lo condene o lo aparte de su cargo, ya que el asunto depende de la evaluación que haga el tribunal de los hechos y de los textos legales pertinentes.

Tebas ya había defendido con anterioridad sus declaraciones, asegurando que la comparación se limitó a los métodos de propaganda y comunicación, y no apuntó a la ideología nazi ni a la afición del Real Madrid.

Asimismo, criticó al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, por la posible remisión del caso, preguntándose por qué no se adopta una medida similar respecto a las declaraciones de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, sobre el agravio que sufre el club en la lucha por los títulos a causa de las decisiones arbitrales.

Una denuncia contraria abre un nuevo frente

En un desarrollo paralelo, la asociación «Transparencia y Democracia en el Deporte» anunció su intención de presentar una denuncia penal en los próximos días contra el presidente del Consejo Superior de Deportes y su vicepresidente para asuntos jurídico-deportivos, por la sospecha de haber cometido infracciones administrativas vinculadas al incumplimiento del deber.

Miguel Ángel Galán, presidente de la asociación, dijo que nueve denuncias anteriores contra Tebas siguen paralizadas desde hace más de un año sin haber sido remitidas al Tribunal Administrativo del Deporte, pese a que la ley, según afirmó, obliga a remitirlas.

De este modo, el expediente se encuentra ante dos caminos paralelos: una denuncia gubernamental que busca evaluar las declaraciones de Tebas y un movimiento contrario que cuestiona la forma en que el Consejo Superior de Deportes ha tratado denuncias anteriores.

Y entre ambos caminos, el futuro del presidente de LaLiga queda ligado a lo que decidan las instancias judiciales competentes.







