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El Bayern de Múnich recibió un nuevo golpe en su duelo ante el Hamburgo, después de que su capitán, Joshua Kimmich, fuera expulsado con roja directa en el minuto 44 del partido que enfrenta a ambos equipos este sábado en el estadio Volkspark, correspondiente a la undécima jornada de la Bundesliga.

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La expulsión llegó tras un roce entre Kimmich y Alexander Røssing-Lelesiit, jugador del Hamburgo, con el balón fuera de juego: el futbolista local empujó al del Bayern, y Kimmich respondió tirándole del pelo y derribándolo.

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El árbitro Bastian Dankert no dudó en mostrar la roja directa al centrocampista alemán, lo que deja al Bayern con diez jugadores para el resto del partido tras perder a una de sus piezas clave en el centro del campo antes del descanso.

El marcador reflejaba un empate sin goles cuando Kimmich fue expulsado, dejando a su equipo en una situación complicada para la segunda parte, sobre todo por las bajas que sufre el Bayern, entre ellas las de Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise y Manuel Neuer.

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La expulsión es un hecho poco habitual en la carrera de Kimmich. Según el diario alemán «Bild», se trata de la cuarta de su trayectoria, incluida su etapa en categorías inferiores, y la primera desde el 28 de octubre de 2023, cuando vio la roja en la victoria del Bayern de Múnich por 8-0 ante el Darmstadt en la Bundesliga.

El incidente llega en un momento convulso para el Bayern, tras su derrota por 2-1 ante el Lille francés en la Liga de Campeones y la reciente polémica por la gestión de la directiva del club en el caso de Jamal Musiala, que incluyó críticas públicas del propio Kimmich a los dirigentes de la entidad.