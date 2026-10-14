Las dudas rodean la fecha de regreso a los terrenos de juego del brasileño Raphinha, estrella del Barcelona, tras su ausencia en los dos últimos partidos del equipo catalán debido a las molestias en el músculo del muslo que sufrió durante el parón internacional con la selección de su país.

Según el portal "Tribuna", el Barcelona tiene como objetivo recuperar los servicios de Raphinha para el duelo ante el Paris Saint-Germain, si su proceso de recuperación avanza conforme al plan establecido, aunque su participación frente al Real Betis parece descartada.

El Barcelona se prepara para disputar una serie de enfrentamientos importantes en los próximos días, ya que visitará al Real Betis el sábado 17 de octubre, antes de viajar a Francia para medirse al Paris Saint-Germain el martes 20 de octubre, dentro de la competición de la Liga de Campeones de Europa.

Está previsto que el Barcelona reciba a su eterno rival, el Real Madrid, el domingo 25 de octubre, en el primer Clásico entre ambos equipos durante la temporada 2026-2027, lo que convierte los próximos días en decisivos para determinar el grado de disponibilidad de Raphinha para participar en la esperada cumbre.

El cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick espera que Raphinha recupere su estado físico antes del encuentro europeo, lo que le daría la oportunidad de llegar al Clásico cinco días después, aunque el informe no confirmó de manera definitiva la fecha de su regreso.

Pese a la ausencia del extremo brasileño, el Barcelona no se vio afectado ofensivamente de forma evidente en su último partido, después de lograr una amplia victoria sobre el Galatasaray por 4-1 en la Liga de Campeones de Europa, aprovechando la variedad de sus opciones ofensivas.

El regreso de Raphinha sigue ligado a la evolución de su estado físico durante los próximos días, ante el deseo del Barcelona de evitar precipitarse en su alineación antes de que recupere su plena disponibilidad, sobre todo con la cercanía del duelo contra el Real Madrid.