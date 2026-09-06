Frenkie de Jong, de 29 años, continúa recuperándose de la lesión que sufrió a comienzos de septiembre, pero su regreso no se producirá a corto plazo, ya que las estimaciones apuntan a que el centrocampista no se recuperará por completo antes de la llegada del mes de octubre, siempre que el programa de recuperación no se detenga por dolores o una recaída.

Según el diario español Mundo Deportivo, el jugador neerlandés sufrió durante el Mundial una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, una lesión que el FC Barcelona diagnosticó oficialmente el 23 de julio, aunque la información que llegó al cuerpo técnico dirigido por Hansi Flick apunta a que la lesión se produjo durante uno de los entrenamientos de la selección neerlandesa, en torno al 16 de junio.

El descubrimiento de la lesión se retrasó porque el jugador recibió un diagnóstico erróneo de los médicos de la selección de su país, lo que le llevó a seguir jugando, además de que, tras el final de su participación en el Mundial el 30 de junio, no se incorporó a los entrenamientos del Barcelona, sino que se fue a pasar unas vacaciones de dos semanas en Ibiza.

De este modo, el Barcelona no conoció hasta mucho tiempo después la verdadera gravedad de la lesión, ya que el primer diagnóstico preciso de la lesión, por parte del club catalán, se produjo el 13 de julio.

Frenkie optó entonces por seguir un tratamiento conservador para hacer frente a su lesión, pese a la oposición del cuerpo médico del club, que consideraba que someterse a una operación quirúrgica era la mejor opción.

Sin embargo, el club catalán respetó la decisión del centrocampista, y ambas partes acordaron seguir la evolución de su estado según cómo se sintiera y respondiera al tratamiento.

En este sentido, fuentes del cuerpo técnico apuntan a que la próxima cita para evaluar el estado de De Jong será tras el próximo parón internacional, que comenzará el 21 de septiembre y finalizará con el regreso a la competición liguera los días 10 u 11 de octubre.

El jugador neerlandés tiene la intención de aprovechar el periodo de ausencia de competiciones de clubes para dar un último impulso al tratamiento conservador al que optó por someterse.

Frenkie espera estar listo para incorporarse al grupo a partir del 8 de octubre, fecha en la que sus compañeros internacionales regresarán a los entrenamientos del Barcelona.

Esto depende de que mejore cómo se siente y de que no sufra más dolores en el ligamento lesionado de la rodilla derecha, además de que De Jong debe adquirir un mínimo de ritmo de partidos antes de volver a los terrenos de juego.

El problema radica en que los rivales que esperan al Barcelona tras el parón serán fuertes: Getafe, Galatasaray, Real Betis, Paris Saint-Germain y Real Madrid en el Clásico previsto para el 25 de octubre, lo que exigirá que los jugadores del Barcelona lleguen en su mejor estado físico.

Por tanto, Hansi Flick también tendrá un papel importante a la hora de determinar cómo gestionar el regreso de De Jong.

De Jong realiza actualmente entrenamientos de carrera continua sobre el césped en línea recta, pero aún no ha comenzado a trabajar con balón ni a participar en entrenamientos que impliquen enfrentarse a otros jugadores, por lo que todavía le quedan por superar varias fases en su programa de tratamiento conservador.



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