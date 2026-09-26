¿Llegará al Clásico? El Real Madrid emite un comunicado sobre Mbappé

El Real Madrid emitió este sábado por la noche un comunicado oficial sobre la lesión de su jugador francés Kylian Mbappé.

El Madrid señaló, a través de su página oficial: "Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por parte de los Servicios Médicos del club, se le ha diagnosticado una distensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda".

El conjunto merengue no anunció el tiempo que Mbappé estará ausente de los terrenos de juego, pero el diario As aseguró que el periodo de recuperación del jugador francés oscilará entre 10 y 12 días.

De este modo, el delantero francés podrá llegar al primero de los Clásicos ante el Barcelona, previsto para el próximo 25 de octubre.

La importancia del próximo periodo no se limita al enfrentamiento con el rival tradicional en LaLiga, ya que al conjunto blanco le espera una serie de partidos importantes: dentro de dos semanas recibirá al Villarreal, luego visitará a la Roma, antes de recibir en su estadio al Sevilla y al Leipzig.

Kylian Mbappé se había lesionado ayer por la noche, durante el partido entre Turquía y Francia en la Liga de Naciones de la UEFA.



