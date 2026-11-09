Llamó a la policía: Pérez bromea con una aficionada del Barcelona en el Bernabéu

Probablemente Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, no esperaba encontrarse con una aficionada de su eterno rival, el Barcelona, cuando se acercó a una de las espectadoras en el estadio Santiago Bernabéu, durante el partido de fútbol americano entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons.

El portal Tribuna señaló que Pérez se detuvo a hablar con una mujer estadounidense y le preguntó si era aficionada del conjunto blanco.

Pero su respuesta llegó de forma inesperada, ya que reveló que era aficionada del Barcelona.

Pérez estalló en risas de inmediato y le siguió la broma diciendo en voz alta: «¿Eres aficionada del Barcelona? ¡Policía! Vengan aquí».

La cámara del diario Marca captó esta conversación, y el vídeo pronto se difundió ampliamente por las redes sociales. La mujer le brindó a Pérez una oportunidad perfecta para lanzar una pequeña broma, y el presidente del Real Madrid no la desaprovechó.

No es habitual que una aficionada del Barcelona sea sometida a un interrogatorio por parte del presidente del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.

Pérez estuvo presente para seguir el duelo entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, el segundo partido de la temporada regular de la liga de fútbol americano que se disputa en España.

El equipo de Cincinnati, liderado por el quarterback Joe Burrow, logró la victoria por 34-17.