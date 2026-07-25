Liverpool y Manchester United se disputan a la estrella de Marruecos

Una de las estrellas de la selección de Marruecos ha entrado en el radar de varios clubes europeos, tras el destacado nivel que ofreció en el Mundial 2026. Tanto Manchester United como Liverpool, además del Fenerbahçe turco, han mostrado su interés en fichar al jugador durante el actual mercado de fichajes de verano, según un informe periodístico italiano.

El portal"Football Italia" señaló que el centrocampista de la Roma, Neil El Aynaoui, ha atraído el interés de varios clubes durante los últimos días, después de que la atención estuviera centrada en un principio en su compañero Manu Koné, tras sus destacadas actuaciones con la selección francesa.

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El informe añadió que el Manchester United, el Liverpool y el Fenerbahçe han mantenido contactos para informarse sobre la posibilidad de fichar al jugador de 25 años, que nació y se crió en Francia, pero representa internacionalmente a la selección marroquí, con la que ha disputado 22 partidos.

El Aynaoui se incorporó a la Roma el pasado verano, procedente del Lens, por 23,5 millones de euros, además de variables y un porcentaje de una futura venta para el club francés, mientras que las estimaciones apuntan a que el club italiano no aceptaría venderlo por menos de 35 a 40 millones de euros.

El Aynaoui contribuyó a la sólida trayectoria de Marruecos en el Mundial, que terminó ante Francia (2-0) en cuartos de final.