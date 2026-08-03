El Liverpool ha entrado con fuerza en la carrera por fichar al francés Bradley Barcola, extremo del Paris Saint-Germain, después de presentar una oferta económica descomunal que superó los 100 millones de euros, en un intento de convencer al campeón de Europa de desprenderse de una de sus grandes estrellas durante el actual mercado de fichajes veraniego.

Pese a la magnitud de la oferta, la directiva del Paris Saint-Germain la rechazó, aferrándose a sus elevadas exigencias económicas, dando así comienzo a una de las operaciones más apasionantes del mercado de fichajes.

Según la cadena francesa "Foot Mercato", el Liverpool ha situado a Bradley Barcola en lo más alto de sus prioridades para reforzar su línea ofensiva, especialmente tras la inminente salida de Yan Diomandé hacia el Real Madrid, y el deseo del club inglés de prepararse para una posible marcha de la estrella egipcia Mohamed Salah.

El informe aseguró que la directiva del Liverpool ya ha iniciado sus negociaciones con el Paris Saint-Germain, y ha presentado una oferta inicial que supera los 100 millones de euros, aunque aún está lejos de la cifra fijada por el club francés para aceptar la venta del jugador.

El informe explicó que el Paris Saint-Germain exige recibir 170 millones de euros para desprenderse de Barcola, aprovechando la fortaleza de su posición contractual, ya que el jugador está vinculado por un contrato que se extiende hasta el verano de 2028.

Pese al rechazo de la primera oferta, las negociaciones oficiales entre ambos clubes arrancaron el lunes, según confirmó el periodista italiano Fabrizio Romano, y el Liverpool espera que su oferta inicial sea el punto de partida para unas negociaciones más serias durante los próximos días.

Barcola prefiere el traspaso al Liverpool

Foot Mercato señaló que Barcola prefiere fichar por el Liverpool si la operación se cierra este verano, y que ya se han producido conversaciones entre los agentes del jugador y los responsables del club inglés.

El informe añadió que el Paris Saint-Germain ya no cierra por completo la puerta a la venta de su extremo francés, después de percibir el deseo del jugador de vivir una nueva experiencia, tras dos temporadas en las que a menudo desempeñó un papel secundario en los grandes partidos, lo que le empujó a buscar una oportunidad que le brinde más minutos de juego.

Barcola firmó una temporada destacada con la camiseta del Paris Saint-Germain, ya que marcó 13 goles y dio 7 asistencias en 49 partidos en las distintas competiciones.

Además, revalorizó sus acciones con su brillante actuación en el Mundial 2026, después de marcar tres goles y dar una asistencia más, confirmando su posición como uno de los talentos ofensivos más destacados del fútbol europeo.

La negativa a renovar el contrato aumenta las especulaciones

La negativa de Barcola a renovar su contrato con el Paris Saint-Germain ha contribuido a aumentar las especulaciones sobre su futuro, algo que ha animado al Liverpool a moverse con fuerza para incorporarlo, pese a la dificultad de las negociaciones y la gran diferencia entre la oferta inglesa y las exigencias francesas.

Por su parte, el Paris Saint-Germain ha comenzado a moverse previendo una posible salida del jugador, presentando una oferta oficial al Ajax de Ámsterdam para fichar al joven extremo Mika Godts, de 21 años, para que sea una de las opciones sobre la mesa para suplir la marcha de Barcola si la operación llega a buen puerto.

La brecha económica entre ambos clubes sigue siendo grande, pero la continuidad de las negociaciones da al Liverpool esperanzas de alcanzar un acuerdo en las próximas semanas, en una de las operaciones más esperadas de este verano, que podría redibujar el ataque del Liverpool en la próxima etapa.