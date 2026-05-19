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Cómo ver Santa Fe vs Club Atletico Platense en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Santa Fe recibe a Club Atlético Platense en la Copa Libertadores, en un partido del Grupo E que tiene implicancias directas para ambos equipos en la lucha por avanzar a la siguiente ronda del torneo continental.

Los colombianos llegan al partido tras un empate 1-1 ante Junior FC en la Primera A, resultado que cortó una racha que incluía una contundente victoria 4-0 sobre América de Cali. En el plano continental, Santa Fe igualó 1-1 con Corinthians en su último compromiso de Copa Libertadores, lo que mantiene su situación en el grupo con cierto margen de incertidumbre.

El equipo local sabe que necesita sumar de a tres en casa. Actualmente ocupa la tercera posición del Grupo E, y una derrota podría complicar seriamente sus chances de clasificación. El factor local será determinante para un Santa Fe que ha mostrado solidez en algunos tramos de la temporada.

Platense, por su parte, llega como segundo del grupo y con la confianza que da haber ganado el partido de ida entre estos mismos equipos. El conjunto argentino venció 2-1 a Santa Fe en la Copa Libertadores a finales de abril, un resultado que le otorga una pequeña ventaja psicológica de cara a este cruce.

Sin embargo, el rendimiento reciente de Platense en la Liga Profesional ha sido irregular. Una derrota 0-2 ante Estudiantes y una caída 0-1 ante San Lorenzo muestran que el equipo no atraviesa su mejor momento en el plano doméstico. Aun así, su capacidad para competir en la Copa Libertadores quedó demostrada con ese triunfo ante Santa Fe.

El duelo entre un Santa Fe necesitado de puntos en casa y un Platense que defiende su posición en el grupo promete ser disputado. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Santa Fe no cuenta con información confirmada sobre bajas por lesión o suspensión de cara a este partido de Copa Libertadores. Tampoco se ha publicado un once probable. Se agregarán actualizaciones a medida que se acerque el inicio del partido.

Club Atlético Platense se encuentra en la misma situación: no hay lesiones, suspensiones ni alineación proyectada confirmadas por el momento. Cualquier novedad en la plantilla visitante se reflejará antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Santa Fe acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Junior FC en la Primera A. Antes de eso, los bogotanos golearon 4-0 a América de Cali y también igualaron 1-1 con ese mismo rival en un encuentro anterior. En Copa Libertadores, empataron 1-1 con Corinthians. Su mejor resultado del período fue una victoria 3-1 sobre Internacional de Bogotá.

Platense suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. El triunfo más reciente de relevancia fue el 2-1 ante Santa Fe en Copa Libertadores. También igualaron 1-1 con Peñarol en el mismo torneo. Sus derrotas llegaron ante Estudiantes (0-2) y San Lorenzo (0-1) en la Liga Profesional. El equipo argentino marcó dos goles y encajó cuatro en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

SFE Último partidos CAP 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Club Atletico Platense 2 - 1 Santa Fe 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único antecedente registrado entre estos dos equipos en el período analizado tuvo lugar el 29 de abril de 2026, en Copa Libertadores, con Platense como local: el conjunto argentino se impuso 2-1 ante Santa Fe. Ese es el único encuentro disponible en el historial reciente entre ambos clubes.

Clasificación

En el Grupo E de la Copa Libertadores, Santa Fe ocupa la tercera posición mientras que Club Atlético Platense marcha segundo.