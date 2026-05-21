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Cómo ver Peñarol vs Corinthians en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Peñarol recibe a Corinthians en un partido del Grupo E de la Copa Libertadores que tiene implicaciones directas en la clasificación para ambos clubes. Los uruguayos buscan revertir en casa lo que no pudieron resolver fuera.

El cuadro carbonero llega con ritmo. Dos victorias consecutivas en la Primera División de Uruguay, ante Liverpool FC y Cerro Largo, le han dado confianza al equipo antes de este compromiso continental. El partido más reciente, una victoria 2-1 sobre Liverpool FC el 16 de mayo, mostró capacidad para sufrir y ganar.

Corinthians, por su parte, atraviesa un momento irregular. El Timão perdió 3-1 ante Botafogo en el Brasileirao el pasado fin de semana, aunque antes había sumado victorias importantes frente a São Paulo y Barra FC. La inconsistencia en el torneo doméstico contrasta con su rendimiento en la Libertadores.

El antecedente más reciente entre ambos pesa sobre Peñarol: Corinthians ganó 2-0 en São Paulo a principios de mayo, lo que coloca al equipo brasileño como líder del grupo. Los aurinegros necesitan los tres puntos para no quedar descolgados en la tabla.

En la clasificación del Grupo E, Corinthians marcha primero mientras Peñarol ocupa la cuarta posición. Un triunfo local acortaría distancias y reabriría la lucha por los puestos de avance.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver este partido en vivo, el canal de televisión disponible y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no se dispone de información oficial sobre bajas por lesión o suspensión en ninguno de los dos equipos, ni tampoco de los onces probables. Esta sección se actualizará con los datos más recientes conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Peñarol llega con buenas sensaciones tras encadenar dos victorias en el campeonato uruguayo. El conjunto de Montevideo ha anotado en sus últimos cinco partidos y acumula un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en ese período. La única deuda pendiente es la derrota 2-0 ante el propio Corinthians en Brasil a principios de mes.

Corinthians presenta un registro más irregular. El Timão suma también dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. La caída 3-1 ante Botafogo el 17 de mayo es la más reciente, aunque antes había firmado una remontada ante São Paulo con un 3-2 que evidencia su capacidad ofensiva. El equipo paulista alterna rendimientos y eso le genera cierta incertidumbre de cara a este viaje a Uruguay.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre Peñarol y Corinthians es corto pero intenso. El encuentro más reciente, disputado el 1 de mayo de 2026 en el marco de la Copa Libertadores, terminó con victoria del Timão por 2-0 en su estadio. Si se amplía la mirada a los tres últimos cruces registrados, ambos equipos se vieron las caras también en la Copa Sudamericana de 2021, donde Peñarol fue contundente: ganó 0-2 en São Paulo y luego goleó 4-0 en Montevideo. El balance global de esos tres partidos favorece a los uruguayos, aunque el único precedente en esta edición de la Libertadores está del lado brasileño.

Clasificación

En el Grupo E de la Copa Libertadores, Corinthians ocupa la primera posición mientras Peñarol se encuentra cuarto, lo que convierte este partido en un duelo directo con consecuencias reales para las aspiraciones clasificatorias del conjunto uruguayo.