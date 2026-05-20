Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Junior FC vs Sporting Cristal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y transmisión en línea para seguir el partido. Disney+ cuenta con los derechos de emisión de este encuentro de Copa Libertadores.

Si te encuentras viajando fuera de tu país y no puedes acceder a tu servicio de streaming habitual, una VPN puede ser la solución. Conectándote a un servidor en un país donde el partido esté disponible, podrás ver el juego con normalidad.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Junior FC recibe a Sporting Cristal en un partido del Grupo F de la Copa Libertadores. El conjunto barranquillero necesita sumar para mantenerse con vida en la fase de grupos del torneo continental.

Junior llega a este duelo en un momento irregular. En los últimos cinco partidos, el equipo colombiano ha alternado entre victorias y tropiezos, con resultados que reflejan la carga de competir en dos frentes. Su derrota ante Cerro Porteño en la Libertadores fue la más reciente en el plano continental, aunque en la Primera A han mostrado mayor consistencia.

El equipo barranquillero tiene pendiente una revancha directa. Sporting Cristal ya les venció 2-0 en Lima en la fase de grupos, lo que convierte este encuentro en una obligación para el local si quiere mantener opciones en el torneo.

Sporting Cristal, por su parte, atraviesa un tramo complicado. Los peruanos vienen de perder ante FC Cajamarca en la Primera División y de caer frente a Palmeiras en la Libertadores, resultados que evidencian cierta fragilidad en su momento actual.

El equipo rimense, sin embargo, llega con la ventaja psicológica de haber ganado el partido de ida. Ese 2-0 les da margen, aunque en competición de grupos cada punto sigue siendo relevante para su posición en la tabla.

Ambos conjuntos se encuentran en la zona media-baja del Grupo F, con Junior en cuarta posición y Sporting Cristal en tercera. El resultado de este partido tendrá un impacto directo en las aspiraciones continentales de los dos equipos.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, incluyendo canal de TV, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

No hay noticias confirmadas sobre el equipo de Junior FC de cara a este partido. No se han registrado lesiones ni sanciones para el conjunto local, y tampoco se ha facilitado un once probable. La información se actualizará conforme se acerque el inicio del partido.

Sporting Cristal tampoco cuenta con noticias oficiales en este momento. No se han comunicado bajas por lesión, suspensiones ni alineación prevista para el equipo visitante. Los detalles se irán completando a medida que estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Junior FC acumula dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Santa Fe el 17 de mayo en la Primera A. Antes de eso, igualaron 2-2 con Once Caldas y ganaron 0-1 en la visita al mismo rival. Su única derrota en este tramo llegó en la Libertadores, ante Cerro Porteño por 1-0. En total, han marcado ocho goles y encajado ocho en estos cinco encuentros.

Sporting Cristal suma una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota 3-1 ante FC Cajamarca el 15 de mayo en la Primera División peruana. En ese mismo período, cayeron 2-0 ante Palmeiras en la Copa Libertadores, aunque lograron empatar 1-1 con Alianza Lima y 2-2 con Cusco FC en liga. Su única victoria en este tramo fue precisamente el 2-0 sobre Junior en la fase de grupos de la Libertadores.

Historial de Enfrentamientos Directos

ATJ Último partidos SCR 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Sporting Cristal 2 - 0 Junior FC 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El encuentro más reciente entre estos dos clubes tuvo lugar el 29 de abril de 2026 en la Copa Libertadores, con Sporting Cristal como local. El equipo peruano se impuso 2-0 a Junior FC en ese partido de la fase de grupos. Con ese resultado, el historial de los últimos encuentros registrados arroja una victoria para Sporting Cristal y ninguna para Junior en este contexto.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa Libertadores, Junior FC ocupa la cuarta posición, mientras que Sporting Cristal se sitúa tercero en la misma llave.