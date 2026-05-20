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Europa League - Jornadas Finales Tupras Stadyumu

Cómo ver Friburgo vs Aston Villa en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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El Aston Villa de Unai Emery llega a Estambul con una misión que parecía impensable hace apenas tres años: ganar un título europeo. El Tüpraş Stadyumu acoge la final de la Europa League entre el conjunto inglés y el SC Friburgo, un choque que define la temporada de ambos clubes.

El Villa llega en un momento de forma irregular en la Premier League, pero con la moral reforzada tras una goleada contundente al Liverpool el pasado 15 de mayo. Ollie Watkins y Morgan Rogers fueron los grandes protagonistas de aquella noche en Villa Park, donde el equipo de Emery certificó su clasificación para la Champions League con un 4-2 que dejó al Liverpool en una situación muy comprometida.

Emery ha construido en Birmingham un proyecto sólido y ambicioso. El técnico español, que ya conoce la Europa League mejor que nadie, ha llevado al club a su primera final continental en décadas y llega a Estambul convencido de que su equipo puede competir con cualquiera de Europa.

Friburgo, por su parte, representa uno de los relatos más sorprendentes del fútbol alemán. El club del suroeste de Alemania ha superado rondas de gran nivel para llegar hasta aquí, aunque su forma reciente presenta luces y sombras. Una derrota ante el Hamburgo y una caída en la Europa League forman parte de un tramo final de temporada con altibajos.

Los alemanes llegan a esta final sabiendo que no son los favoritos, pero con la experiencia de haber eliminado al Braga en las rondas previas. La motivación de disputar el partido más importante de su historia reciente puede ser un factor determinante en el Bósforo.

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Noticias del equipo y escuadras

En el momento de la publicación, ni el Friburgo ni el Aston Villa han confirmado su once inicial ni han facilitado información oficial sobre bajas por lesión o sanción para esta final. Se añadirán actualizaciones en cuanto haya novedades más próximas al partido. El conjunto inglés llega con la plantilla sometida a un esfuerzo considerable tras un tramo final de temporada exigente en dos competiciones, por lo que la gestión de recursos por parte de Emery será un factor a observar.

Forma

El Friburgo llega a la final con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria 4-1 ante el RB Leipzig en la Bundesliga, aunque antes cayeron 3-2 ante el Hamburgo. En Europa, eliminaron al Braga con un triunfo 3-1 en casa, si bien perdieron el partido de ida 2-1. En total, los alemanes han marcado once goles y encajado seis en ese periodo, con una imagen ofensiva atractiva pero con cierta fragilidad defensiva.

El Aston Villa llega en un estado de forma notable. Sus últimos cinco partidos arrojan tres victorias, un empate y una derrota, con una racha de resultados que incluye un contundente 4-0 al Nottingham Forest en Europa y el reciente 4-2 al Liverpool en la Premier League. El conjunto de Emery ha marcado doce goles en ese tramo, una cifra que refleja la capacidad goleadora de un equipo que llega al partido más importante de su temporada con confianza.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Friburgo y Aston Villa, lo que convierte esta final en el primer cruce oficial entre ambos clubes. El partido de Estambul será, por tanto, el inicio de la historia entre estas dos escuadras a nivel competitivo.

Clasificación

En la tabla de la Europa League, el Aston Villa llega a la final como segundo clasificado en su grupo, mientras que el Friburgo ocupó la séptima posición, lo que refleja trayectorias distintas en la fase de liga del torneo.