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Cómo ver Fluminense vs Bolivar en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Fluminense recibe a Bolívar en un partido del Grupo C de la Copa Libertadores que tiene implicaciones directas en la clasificación para ambos clubes.

El conjunto carioca llega a este duelo con la necesidad de sumar después de una racha irregular. Dos victorias recientes en el Brasileirão dan algo de oxígeno, pero la campaña en la Libertadores no ha terminado de arrancar y la presión sobre el equipo sigue siendo evidente.

Bolívar, por su parte, llega desde Bolivia con el respaldo de ocupar una posición más cómoda en el grupo. El cuadro paceño ha mantenido cierta solidez en el torneo continental, aunque sus resultados en la liga local han sido dispares en las últimas semanas.

El antecedente más reciente entre estos dos equipos favorece a Bolívar. Los bolivianos ganaron 2-0 en casa hace apenas unas semanas, lo que convierte este partido en una oportunidad de respuesta para Fluminense en el Maracaná.

Para Bolívar, un resultado positivo en Brasil consolidaría su posición en el grupo y pondría un pie en la siguiente ronda. Para Fluminense, cualquier tropiezo podría complicar seriamente sus aspiraciones de avanzar.

Sigue leyendo para conocer cómo ver este partido de Copa Libertadores en directo, el canal de TV y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Fluminense no ha confirmado bajas por lesión ni sanciones de cara a este partido, y tampoco hay un once titular proyectado disponible en este momento. La información se actualizará conforme se acerque la hora de inicio.

Bolívar tampoco ha facilitado novedades sobre el estado físico de su plantilla ni un once probable. No hay ausencias confirmadas para el equipo visitante, y se esperan más detalles en la previa del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Fluminense llega con dos victorias consecutivas como respaldo más inmediato: el 2-1 ante São Paulo en el Brasileirão el 16 de mayo y el 2-1 frente a Operário Ferroviário en Copa tres días antes. Antes de esa racha positiva, el equipo acumuló dos empates y una derrota, incluido un 2-0 ante Internacional que reflejó las dificultades del equipo en ciertos tramos de la temporada. En total, en sus últimos cinco partidos Fluminense ha marcado nueve goles y encajado siete, lo que habla de un equipo con gol pero con problemas defensivos.

Bolívar atraviesa un momento menos estable. Los bolivianos perdieron su último partido de liga ante Universitario de Vinto por 3-2 el 16 de mayo, y solo han ganado uno de sus últimos cinco encuentros. En ese tramo acumularon tres empates, incluido un 1-1 ante Deportivo La Guaira en la propia Libertadores, y tan solo una victoria. El conjunto paceño ha marcado cinco goles y encajado siete en ese período, lo que sugiere una fragilidad defensiva que Fluminense querrá aprovechar.

Historial de Enfrentamientos Directos

FLU Último partidos BOL 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Bolivar 2 - 0 Fluminense 0 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único precedente reciente entre estos dos clubes data del 30 de abril de 2026, cuando Bolívar venció a Fluminense por 2-0 en condición de local en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ese resultado es el único registro disponible entre ambos equipos, y sitúa a los bolivianos con ventaja en el cara a cara directo de cara a este reencuentro.

Clasificación

En el Grupo C de la Copa Libertadores, Fluminense ocupa la cuarta posición mientras que Bolívar se encuentra segundo, lo que convierte este partido en un choque entre un equipo que necesita remontar en la tabla y otro que defiende su lugar entre los clasificados.