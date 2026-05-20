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Cómo ver Cusco FC vs Independiente Medellin en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cusco FC recibe a Independiente Medellín en un partido del Grupo A de la Copa Libertadores que tiene implicaciones directas para ambos equipos en la tabla.

El conjunto peruano llega al partido desde una posición complicada. Cuatro puntos separan a Cusco del tercer lugar que ocupa Medellín en el grupo, y el margen para cometer errores se estrecha con cada jornada.

Los visitantes colombianos llegan con cierta confianza después de ganar el duelo entre estos mismos equipos hace apenas unas semanas. Ese triunfo por 1-0 les dio un impulso importante en la fase de grupos.

Cusco, por su parte, atraviesa un momento irregular en el torneo local. Las tablas recientes muestran un equipo que empata con frecuencia pero que ha cedido puntos vitales en los momentos menos oportunos.

Medellín tampoco llega en su mejor forma: un empate y una derrota en sus últimas salidas antes de este partido generan dudas sobre su consistencia fuera del plano continental.

El partido promete ser disputado, con dos equipos que se conocen bien y que necesitan los tres puntos por razones distintas. A continuación, toda la información para seguir el encuentro en directo.

Noticias del equipo y escuadras

De momento no se dispone de información oficial sobre bajas, lesionados o suspendidos en el equipo de Cusco FC, ni tampoco sobre la alineación probable que presentará el técnico local. Del lado de Independiente Medellín, la situación es similar: no hay datos confirmados sobre el estado físico de la plantilla ni sobre el once que podría salir de inicio. Esta sección se actualizará con los últimos datos disponibles conforme se acerque la hora del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Cusco FC llega al partido con un registro de ninguna victoria, tres empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El equipo peruano cayó 1-0 ante Sport Boys en su partido más reciente y no ha sumado de a tres en ninguna de sus últimas salidas. A lo largo de esos cinco encuentros, el equipo anotó seis goles y encajó cinco, una muestra de que tiene capacidad ofensiva pero también fragilidades defensivas. La derrota previa ante el propio Medellín, también por 1-0, cierra un ciclo reciente poco alentador.

Independiente Medellín presenta un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su triunfo más reciente fue un 1-0 ante Fortaleza en Copa, y antes de eso también venció a Cusco FC y a Fortaleza en la Primera A, ambas victorias por el mismo marcador. La única derrota en ese período llegó ante Águilas Doradas por 2-1. En total, el equipo colombiano anotó cinco goles y encajó cuatro en esa racha, con tres de sus cinco partidos terminando con el mismo resultado de 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

CUS Último partidos IME 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Independiente Medellin 1 - 0 Cusco FC 0 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre estos dos equipos en el período analizado es el partido de la primera vuelta de esta misma fase de grupos de la Copa Libertadores, disputado el 1 de mayo de 2026. Independiente Medellín se impuso 1-0 como local ante Cusco FC. Con ese único duelo en el historial disponible, Medellín tiene el precedente reciente a su favor.

Clasificación

En el Grupo A de la Copa Libertadores, Cusco FC ocupa la cuarta y última posición, mientras que Independiente Medellín se sitúa un peldaño por encima, en el tercer puesto. Para el equipo peruano, ganar este partido es prácticamente obligatorio si quiere mantener opciones de avanzar en el torneo.