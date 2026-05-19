Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Coquimbo Unido vs Tolima en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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A continuación se detallan las opciones de canal de TV y transmisión en directo disponibles para ver Coquimbo Unido vs Tolima en vivo. El partido se puede seguir a través de Disney+.

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Coquimbo Unido recibe a Tolima en un partido del Grupo B de la Copa Libertadores, con los colombianos llegando como líderes del grupo y los chilenos necesitando una respuesta contundente en casa.

Coquimbo atraviesa un momento irregular. Su última victoria en la Copa fue ante Universitario de Deportes por 2-1, pero llevan dos derrotas consecutivas en el torneo continental, incluida una goleada 3-0 frente a este mismo Tolima hace apenas unas semanas. En la liga local, alternaron resultados: ganaron 3-0 al Audax Italiano el 16 de mayo, pero antes habían caído ante Colo Colo.

Tolima, en cambio, llega con paso firme. Los colombianos lideran el Grupo B y vienen de golear 3-0 al Nacional en la Copa Libertadores el 7 de mayo, una actuación que dejó en claro su jerarquía en la fase de grupos. Su único tropiezo reciente fue una derrota 0-1 ante Atlético Nacional en la Primera A el 16 de mayo.

El historial reciente entre ambos favorece claramente al conjunto colombiano. El único antecedente registrado en los últimos encuentros terminó 3-0 para Tolima, lo que añade presión sobre Coquimbo para revertir esa tendencia en su estadio.

Para Coquimbo, este partido es una oportunidad de mantenerse con vida en la competición. Para Tolima, se trata de consolidar su posición al frente del grupo y seguir demostrando que su campaña continental no es casualidad.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en vivo, el canal de televisión, la transmisión en directo y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Por el momento, no hay información confirmada sobre el estado del plantel de Coquimbo Unido. No se han reportado lesionados, suspendidos ni una alineación probable para este partido. Los datos se actualizarán conforme se acerque el inicio del encuentro.

Tolima tampoco cuenta con novedades confirmadas en materia de bajas o convocatoria. No hay lesiones, suspensiones ni once proyectado disponibles en este momento. Se publicará más información antes del pitazo inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Coquimbo Unido llega a este partido con un balance de tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 3-0 sobre Audax Italiano en la Primera División el 16 de mayo, aunque ese buen sabor de boca en el plano local contrasta con sus dificultades en la Copa Libertadores: antes de ese triunfo, cayeron 3-1 ante Colo Colo y perdieron 3-0 frente a este mismo Tolima. Su única victoria continental en el período fue el ajustado 2-1 ante Universitario de Deportes.

Tolima muestra una cara muy diferente. Con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, los colombianos llegan en un estado de forma sólido. Golearon 3-0 al Nacional en la Copa Libertadores el 7 de mayo y encadenaron dos triunfos consecutivos ante Deportivo Pasto en la Primera A. Su único punto cedido fue el empate 1-1 con Deportivo Cali, y su única derrota en el período fue 0-1 ante Atlético Nacional el 16 de mayo. En total, anotaron siete goles y recibieron solo dos en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

COQ Último partidos TOL 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Tolima 3 - 0 Coquimbo Unido 0 Goles marcados 3 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

El único antecedente registrado entre ambos equipos en los últimos encuentros tuvo lugar el 29 de abril de 2026, en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Tolima fue local y dominó con claridad, imponiendo un contundente 3-0 sobre Coquimbo Unido. Ese es el único precedente disponible en el historial reciente, y deja a los chilenos con la obligación de revertir esa diferencia en esta nueva cita continental.

Clasificación

En el Grupo B de la Copa Libertadores, Tolima lidera la tabla con comodidad, mientras que Coquimbo Unido ocupa la segunda posición. Los chilenos aún tienen margen para competir por los puestos de clasificación, pero la brecha con el líder hace que este partido sea determinante para sus aspiraciones en el grupo.