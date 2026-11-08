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Lionel Messi ha consolidado su legado en Estados Unidos al convertirse en el primer jugador que gana la Bota de Oro de la MLS en dos temporadas consecutivas. El delantero del Inter Miami terminó la temporada regular de 2026 de la Major League Soccer con 26 goles, demostrando que, a sus 39 años, sigue estando a otro nivel.

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Messi hace historia al ganar dos Botas de Oro consecutivas

Messi ha hecho historia al convertirse en el primer jugador que gana dos Botas de Oro consecutivas en la MLS. El delantero del Inter Miami terminó la temporada regular de 2026 de la Major League Soccer con 26 goles, la cifra más alta de la liga.

El jugador de 39 años alcanzó esa cifra en 31 partidos, 29 de ellos como titular con su club. Acabó con cuatro goles de ventaja sobre su perseguidor más cercano, el delantero del FC Dallas Petar Musa, mientras que el atacante del Nashville SC Sam Surridge fue tercero con 21 tantos.

Messi es el sexto jugador que termina como máximo goleador en más de una temporada regular de la MLS. A sus cifras goleadoras sumó 17 asistencias, para un total de 43 participaciones de gol, el registro más alto de la liga.

El entrenador del Inter Miami apoya a Messi para el premio MVP

El legendario delantero ya ganó la Bota de Oro en 2025 tras marcar 29 goles en solo 28 partidos de la temporada regular. Después de conquistar el prestigioso premio MVP en 2024 y 2025, sigue siendo el gran favorito para volver a ganarlo en 2026.

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Si lo consigue, el recientemente retirado internacional argentino se convertirá en el primer jugador de la historia de la MLS que gana tres veces el premio MVP. Kily Gonzalez, entrenador del Inter Miami, cree firmemente que su estrella merece ese reconocimiento histórico.

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«No tengo ninguna duda de que es el mejor de todos», afirmó Gonzalez, según ESPN. «Ninguno de ellos puede compararse con él en cuanto al respeto hacia sus compañeros. Leo, a su edad y con lo que hace, desde mi punto de vista, merece el MVP y también el Balón de Oro», añadió Gonzalez. «Espero que pueda conseguirlo».

Un final dramático de la temporada regular

Messi no marcó en el último partido del Inter Miami en la temporada regular, pero tuvo una participación destacada en el empate 3-3 ante el Charlotte FC. Sacó el córner que dio lugar al tempranero gol de Ian Fray y más tarde participó en el tanto de Luis Suarez desde cerca de la portería.

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El Inter Miami dejó escapar inexplicablemente una ventaja de 3-0 al descanso en ese partido y acabó segundo en la Conferencia Este con 60 puntos. El Nashville SC encabezó la tabla con 77 puntos y batió el anterior récord del Miami en una sola temporada, establecido en 2024.

El Inter Miami se prepara para los playoffs

Pese a no terminar en primera posición, el Inter Miami se aseguró una plaza en los playoffs tras otra sólida campaña en la competición nacional. Su posición final en la liga también le dio acceso a la próxima Copa de Campeones de la Concacaf por cuarta vez consecutiva.

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Messi y sus compañeros deben recomponerse rápidamente de cara a una fase decisiva de la temporada. Tienen previsto enfrentarse al Columbus Crew, séptimo cabeza de serie, en una esperada eliminatoria de primera ronda de los playoffs al mejor de tres partidos.