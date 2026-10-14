El Barcelona pasó la noche en Estambul tras su contundente victoria (4-1) sobre el Galatasaray ayer martes, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Según el diario "Mundo Deportivo", el conjunto blaugrana regresará a Barcelona a primera hora de la tarde de este miércoles para centrarse en sus próximos partidos, que culminarán con el Clásico del próximo 25 de octubre en el Camp Nou.

El técnico alemán Hansi Flick había planificado una sesión de entrenamiento y recuperación en el campo de entrenamiento del club turco, pero, tras el desarrollo del partido, el entrenador alemán canceló la sesión para dar más descanso a los jugadores.

Su trabajo quedó limitado después a ejercicios de recuperación en el gimnasio del hotel del equipo, y las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad durante toda la noche confirmaron el acierto de esa decisión.

El equipo catalán volverá a los entrenamientos el jueves por la mañana para preparar el partido de LaLiga contra el Real Betis en el estadio de La Cartuja, que se disputará el sábado 17 de octubre.

El Barcelona seguirá entrenando el domingo y viajará el lunes a París para jugar el tercer partido de la fase de liga de la Champions League contra el Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, el próximo 20 de octubre.

Flick quiere regresar de inmediato para que sus jugadores puedan descansar después del esfuerzo del largo viaje y preparar con tranquilidad el Clásico del domingo 25 de octubre contra el Real Madrid.



