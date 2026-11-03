Lesión y cifras catastróficas: una nueva pesadilla persigue a Rashford

El regreso de Marcus Rashford al Manchester United no fue como el jugador o la afición del equipo habían deseado. Tras una cesión relativamente exitosa con el Barcelona, el delantero inglés volvió en busca de un nuevo comienzo y de recuperar su lugar en Old Trafford, pero se encontró con una realidad mucho más complicada después de ser incapaz de aportar lo que se esperaba de él, y su futuro volvió a estar amenazado en medio del declive de los resultados del Manchester United.

El Manchester United vive una temporada decepcionante, pues ocupa el decimoséptimo puesto en la Premier League tras encajar una nueva derrota ante el Chelsea por 2-0 el pasado sábado, lo que aumenta la presión sobre el equipo y su entrenador Michael Carrick, antes de dos difíciles enfrentamientos ante la Roma el martes y el Aston Villa el domingo.

Según el portal francés «Foot Mercato», Rashford se ha convertido en uno de los asuntos más preocupantes dentro del club, después de fracasar en aprovechar la oportunidad que tuvo tras su regreso de la cesión.

El delantero inglés había ofrecido buenos niveles durante sus etapas en el Aston Villa y el Barcelona, pues marcó 4 goles y dio 6 asistencias en 17 partidos con el equipo inglés, antes de anotar 14 goles y repartir 15 asistencias en 49 partidos con la camiseta del club catalán, cifras que le ayudaron a recuperar su lugar a nivel internacional y a asegurar su presencia en los planes de la selección de Inglaterra de cara a la Copa del Mundo de 2026.

Y pese al interés del Barcelona en su continuidad, las exigencias económicas del Manchester United impidieron cerrar la operación, por lo que el club español se decantó por otras opciones, entre ellas Anthony Gordon, mientras que el Fenerbahçe y el Arsenal mostraron interés en ficharlo.

Tras quedarse en el Manchester United, a pesar de que no jugaba con el equipo desde el 12 de diciembre de 2024, tras el duelo ante el Viktoria Pilsen, parecía que Rashford se preparaba para abrir una nueva página, especialmente después de recibir el dorsal número 9 y una gran bienvenida por parte de sus compañeros en el vestuario.

Harry Maguire lo había defendido el pasado agosto, asegurando que su continuidad supondría una incorporación importante para el equipo, al afirmar: «Esperamos que Marcus se quede, porque será un jugador muy valioso para nosotros. Puede mejorar el rendimiento del equipo, ya que representa una gran amenaza para los rivales, y he jugado con él durante muchos años y conozco bien sus cualidades».

Michael Carrick también le dio una oportunidad para demostrar su valía, pero el delantero inglés no logró ofrecer los niveles esperados, por lo que su regreso se convirtió rápidamente en una nueva decepción.

Rashford, sin goles: la ausencia agrava la crisis

Tras disputarse 8 partidos, Rashford participó en 6 de ellos como titular, pero no marcó ningún gol ni dio ninguna asistencia, un balance que refleja la magnitud de su sufrimiento ofensivo. Y lo peor es que el Manchester United solo logró una victoria en los partidos en los que participó, y fue a costa del Ipswich Town por 5-2 el 30 de agosto.

Hace dos semanas, Carrick intentó aliviar la presión sobre el jugador, señalando que aportaba algunas cosas positivas, pero que se vio afectado por un pequeño problema físico que le impidió incorporarse a la selección de Inglaterra.

El entrenador dijo: «Marcus ha ofrecido un buen rendimiento en muchos aspectos. Sufría una lesión leve cuando tuvo que retirarse de la convocatoria de la selección, y debíamos manejar el asunto con cautela. No recibe el apoyo suficiente, pero se mueve bien, llega a posiciones adecuadas y genera algunas ocasiones. Y si sigue trabajando de esta manera, al final obtendrá la recompensa».

Pero las cosas no mejoraron, pues Rashford se limitó a participar durante un solo minuto ante el Tottenham el 10 de octubre, antes de ausentarse de los siguientes partidos, después de sentarse en el banquillo ante el Leeds United y, posteriormente, quedarse fuera del equipo en tres partidos consecutivos por un problema crónico en la zona de la cadera, que arrastra desde principios de octubre.

Y la crisis de Rashford no se detiene en el declive de su nivel o en su lesión, sino que se extiende al futuro del propio cuerpo técnico, pues el jugador podría encontrarse ante una situación completamente distinta si la directiva del Manchester United decide destituir a Carrick y contratar a un nuevo entrenador.

La continuidad de Rashford en Old Trafford estaba ligada en gran medida al deseo de Carrick de contar con él durante la temporada actual, pero cualquier cambio en la dirección técnica podría volver a reabrir el expediente de su salida, y situar de nuevo al delantero inglés ante un futuro incierto, después de que esperaba que su regreso fuera el inicio de la recuperación de su brillo perdido.