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El Milan recibe un nuevo golpe de cara a sus próximos compromisos europeos y nacionales, después de que el centrocampista croata Luka Modric haya sufrido una lesión.

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Según ha revelado la cadena "Sky Sport Italia", Modric sufre una sobrecarga muscular en el recto femoral derecho, lo que le impedirá viajar con la expedición del Milan a Grecia para enfrentarse al Olympiacos el próximo jueves 26 de noviembre, en partido de la Europa League.

Las primeras estimaciones apuntan a que la participación de la estrella croata ante el Cagliari, el lunes 30 de noviembre, en la 13.ª jornada de la Serie A, está muy en duda, ya que el cuerpo técnico encabezado por el portugués Rúben Amorim no quiere arriesgar con él hasta asegurarse de su recuperación total, para evitar que la lesión se agrave y que su ausencia de los terrenos de juego se prolongue.

Con este panorama, el partido contra el Parma, previsto para el próximo 6 de diciembre en San Siro, se perfila como la posible fecha de regreso del Balón de Oro de 2018, ya que las previsiones apuntan a que podría estar disponible antes de ese encuentro si la recuperación avanza según lo previsto.

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En el plano deportivo, la baja de Modric supone una pérdida importante para el Milan, dado el papel que desempeña el exjugador del Real Madrid en el centro del campo. A sus 41 años, sigue ofreciendo un rendimiento decisivo y se ha convertido en uno de los pilares del equipo a la hora de organizar el juego y controlar el ritmo de los partidos.

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Según las estadísticas de la Serie A de la temporada 2026-2027, Modric ha disputado 12 partidos con el Milan, 9 de ellos como titular, con un total de 836 minutos, y ha repartido dos asistencias, lo que suma dos participaciones en gol, sin haber marcado todavía ningún tanto en el campeonato.

Los números reflejan su aportación en la construcción del juego: su precisión en el pase en la Serie A es del 92%, con 713 pases completados, además de haber generado 9 ocasiones y recuperado el balón 57 veces, datos que muestran la importancia de su papel a la hora de conectar las líneas del equipo y ayudar a mantener la posesión.

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En cuanto a su participación en todas las competiciones esta temporada, Modric ha disputado 14 partidos con la camiseta del Milan, 12 en la Serie A y dos en la Europa League, con un total de 892 minutos, en los que ha dado dos asistencias sin marcar ningún gol, según las estadísticas de la web fbref.

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Modric jugó los 90 minutos en la última victoria por 5-1 ante el Frosinone el pasado domingo, después de haber disputado también los partidos completos contra el Genoa y el Inter, por lo que su previsible ausencia llega en un momento en el que el Milan necesita su experiencia, sobre todo con la sucesión de compromisos nacionales y europeos en los próximos días.

El Milan ocupa actualmente la cuarta posición en la clasificación de la Serie A con 27 puntos, a 3 del líder, el Lazio, tras sumar 8 victorias, 3 empates y 2 derrotas. En las 12 jornadas de liga, el equipo de Amorim ha encajado 14 goles y ha marcado 28.

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