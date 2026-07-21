Leandro Paredes, de quien tanto se habla, se pronuncia a través de Instagram

Tras la final del Mundial, los jugadores argentinos empiezan a reaccionar. Leandro Paredes, uno de los más comentados, publicó en Instagram varias fotos del torneo.

En Instagram, el centrocampista ha publicado varias fotos, algunas con sus compañeros, tomadas durante y justo después del partido. «Gracias, Argentina. Te quiero. Hoy y siempre», comienza su pie de foto.

«Escribo con dolor porque no pude darle a nuestro país la alegría que merece, pero también con orgullo: dimos todo y volvimos a poner nuestra bandera en lo más alto».

«Gracias a todos los que formaron parte de esta selección. A este grupo de jugadores, que lo han dado todo por esta camiseta y han luchado hasta el último segundo de cada partido. ¡Ha sido un honor formar parte de la mejor selección argentina de la historia!».

Tras el pitido final se enzarzó con Eric García y le propinó una patada cuando el defensa caía al suelo.

Gavi también intervino: le propinó un golpe, Paredes respondió empujándolo al suelo.

La FIFA confirmó que Paredes no recibió tarjeta roja, pero abrió una investigación por los incidentes.