Cómo ver el Le Mans vs Lille con una VPN

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Previa del partido

Ligue 1 - Jornada 12 28 nov 2026 - 14:45 Stade Marie-Marvingt

El Le Mans recibe al Lille en el Stade Marie-Marvingt en un partido de la Ligue 1. El equipo de Patrick Videira quiere dar continuidad al resultado que le ha permitido subir puestos en la clasificación.

El Le Mans ocupa la 13.ª posición y llega con confianza. En su último partido ganó 2-3 a domicilio al Marsella, un resultado que habrá llamado la atención en toda Francia.

El Lille llega tras una jornada entre semana memorable. El equipo de Davide Ancelotti remontó el miércoles para ganar 2-1 al Bayern de Múnich en la Champions League y lograr su primera victoria de la temporada en la competición.

Ese resultado llegó después de la derrota por 1-0 ante el Lyon en liga el fin de semana anterior, así que el Lille ha tenido mucho que asimilar en poco tiempo. Ocupa la tercera posición en la Ligue 1 y querrá conservarla.

El poco tiempo entre partidos añade interés al encuentro. Ancelotti ha hablado del escaso margen para recuperarse, mientras que el Le Mans ha dispuesto de una semana entera para prepararse tras su victoria en Marsella.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre el horario, cómo seguir el partido y qué esperar de ambos equipos.

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