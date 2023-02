Las decisiones del árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea, analizadas con lupa.

El Real Madrid está obligado a ganar al Elche esta noche en el Santiago Bernabéu si quiere seguir teniendo opciones de ganar LaLiga 2022-2023. En este artículo te vamos a contar las polémicas que se están dando en la capital española entre el conjunto blanco y el cuadro ilicitano, con Ricardo de Burgos Bengoetxea impartiendo justicia.

Las polémicas del Real Madrid vs. Elche, de La Liga 2022-2023

En el minuto 30, un remate de Karim Benzema dio en la mano de Enzo Roco y De Burgos Bengoetxea no dudó ni por un instante. Penalti claro y amarilla. El francés no perdonó desde los once metros.

Y justo antes del descanso llegó la verdadera polémica. Rodrygo, tras un exquisito recorte, tropezó con la pierna de Diego González y de nuevo De Burgos señaló penalti. Para algunos no debió señalarse, para otros era claro. La jugada, sin duda, es interpretable.

¿Quién es Ricardo De Burgos Bengoetxea, el árbitro del Real Madrid vs. Elche de La Liga 2022-2023

Ricardo de Burgos Bengoetxea, nacido en Bilbao en 1986, es árbitro en LaLiga desde 2015. El colegiado vasco es uno de los trencillas con más experiencia en la Primera División española, habiendo pitado también durante cuatro temporadas en Segunda División.

De Burgos Bengoetxea ha dirigido un total de 144 partidos en la Primera. En esos encuentros, ha mostrado 686 tarjetas amarillas y 14 rojas de forma directa. Además, en todos esos duelos ha señalado 39 penaltis. Su tarea en el Bernabéu para el Real Madrid-Elche la analizamos a continuación...