¡Las palomitas están listas! Mourinho se prepara para celebrar tras el duelo entre Atlético y Barcelona

José Mourinho se prepara para seguir el esperado enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, después de que el Real Madrid lograra una importante victoria ante el Valencia, situándose en una posición ideal antes del parón internacional, en medio de una clara mejora en el rendimiento del equipo y su acercamiento al liderato de LaLiga y de la Champions League.

Según informó el diario español «As», Mourinho había expresado en broma, antes del partido entre el Atlético y el Barcelona, su deseo de que «ambos equipos pierdan».

Y tras superar el obstáculo de Mestalla, que no fue tan temible como esperaba el técnico portugués, ya puede sentarse frente a su pantalla para ver el enfrentamiento de sus dos grandes rivales locales, disfrutando de un cubo de palomitas, después de que la victoria por un contundente 3-0 en Valencia convirtiera cualquier resultado del esperado partido en el estadio «Riyadh Air Metropolitano» en algo favorable a su equipo.

Y lo más importante es que ya no se trata de mirar los resultados a corto plazo, sino que la «sucesión de partidos», de la que tantas veces habla Mourinho, se ha convertido en una realidad innegable.

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El diario señaló que el Real Madrid se ha transformado en un equipo completamente distinto de aquel que sufrió altibajos al comienzo de la temporada y encajó una dura derrota en el derbi.

El técnico ha logrado dar con la fórmula adecuada, algo que también sienten los jugadores, y que se refleja en la clasificación del equipo en ambas competiciones.

El Real Madrid llegó al parón internacional tras conseguir 8 victorias consecutivas, situándose cerca del liderato de la clasificación de la Champions League, después de haber logrado el pleno al ganar sus cuatro partidos, así como del liderato de LaLiga.

Más allá de la mejora en la clasificación de LaLiga y de las cuatro victorias consecutivas a domicilio, que preocupaban a Mourinho, lo más destacado del equipo en la actualidad es la armonía entre las personalidades de sus jugadores y sus roles dentro del campo.

«As» explicó que Fede Valverde se ha convencido por fin de que su posición natural es la de lateral derecho, mientras que Arda Güler, Bernardo y Diomande contribuyen a reforzar el compromiso defensivo, lo que permite a Jude Bellingham deshacerse de la enorme carga física que solía soportar en solitario, y así ha aflorado el espíritu colectivo del equipo en su mejor versión.

Una gran evolución del Real Madrid

Sobre la posibilidad de que este Real Madrid sea más sólido que los equipos que lo precedieron, Mourinho rechazó atribuirse el mérito, afirmando tras el partido de Mestalla: «El mérito es de ellos, y no puedo identificar nada en mi trabajo que haya sido un factor decisivo para que alcanzaran este nivel. Responden de forma asombrosa como un solo equipo».

Y el técnico madridista añadió, expresando su satisfacción: «Hay una gran evolución, y este equipo me transmite una buena sensación».

El cuerpo técnico, encabezado por su entrenador, sigue subrayando que el Real Madrid no es un equipo que haya alcanzado la perfección todavía, pero que ha conseguido transmitir calma y confianza a los jugadores, algo que busca mantener durante la etapa actual, marcada por una abundancia de victorias y resultados positivos.

Mourinho dijo a sus jugadores: «Siempre les digo que ganar con el Real Madrid no es algo que haya que celebrar, sino que es lo normal».

El Real Madrid está logrando ahora las victorias de una manera más fluida y con mayor eficacia, como si hubiera puesto el pie en el acelerador para que las cosas del conjunto blanco vuelvan a la normalidad.