Las estadísticas lo dicen todo... ¿Quién lanza los penaltis para Inglaterra?

Inglaterra jugará mañana miércoles en Atlanta ante la República Democrática del Congo en los dieciseisavos del Mundial 2026.

Tras una fase de grupos intensa, no hay margen de error: el equipo de Thomas Tuchel busca acabar con 60 años de sequía mundialista.

En esta fase eliminatoria, los Tres Leones deben prepararse para una posible tanda de penaltis, necesaria si el partido queda empatado tras 90 minutos y la prórroga.

Bajo Gareth Southgate, Inglaterra ganó tres de las cuatro tandas recientes; solo perdió ante Italia en la final de la Euro 2020.

¿Quién se adelantará si llega el momento? El diario Metro señala quién debería —y quién no— lanzarlos.

De los 26 convocados, 18 han lanzado al menos un penalti en su carrera, con clubes o selecciones.

Harry Kane, sin duda, lanzará el primero; falló uno ante Croacia, pero lo repitió tras adelantarse el portero y lo marcó.

La inclusión de Ivan Toney en la lista de Tuchel sorprendió, pero tiene sentido: la estrella del Al-Ahli saudí es especialista en penaltis y mantiene la calma, al punto de no mirar siquiera a la portería.

Pero hay otro inglés con un porcentaje aún mejor: Anthony Gordon. Aunque decepcionó ante Croacia y Ghana, el extremo del Barcelona ha marcado 16 de 17 penaltis en su carrera (94 %).

Marcus Rashford y Bukayo Saka fallaron dos penaltis en la final de la Eurocopa 2020, pero suelen ser precisos desde los once metros; Declan Rice y Jude Bellingham no han lanzado muchos, pero los convierten.

Reece James y Elliot Anderson han marcado los cinco que han lanzado, aunque todo dependerá de quién esté en el campo tras los 120 minutos.

En el lado negativo, Ollie Watkins tiene un 56 % de acierto, el peor de la selección.

Eberichi Eze ha fallado tres de sus últimos cuatro lanzamientos, incluido un disparo alto en la final de la Liga de Campeones que el Arsenal perdió contra el París Saint-Germain.

El veterano Jordan Henderson falló el único penalti de la tanda que Inglaterra ganó a Colombia en el Mundial 2018, y Morgan Rogers erró el único que ha lanzado.

Kwansa, Nico O’Reilly, Mark Joyhi, Jed Spence, Trefo Chalobah, Dan Burn y los porteros Dean Henderson y James Trafford aún no han lanzado penaltis como profesionales.