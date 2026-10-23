Las dudas rodean a Messi antes de la gala del Balón de Oro

La presencia de Lionel Messi en la gala del Balón de Oro, prevista para el próximo lunes en Londres, sigue sin confirmarse, pese a que los organizadores esperan la participación de la estrella argentina, que compite por el premio y ostenta el récord de más veces ganado, con 8 Balones de Oro.

Según el diario "Mundo Deportivo", Messi no tomará su decisión definitiva sobre viajar a la capital británica hasta después del próximo partido del Inter Miami ante los New York Red Bulls, programado para mañana sábado en Estados Unidos, en medio de una agenda cargada de compromisos y desplazamientos durante los próximos días.

Primero el Premio Princesa de Asturias, después el regreso a América

El capitán de la selección de Argentina se prepara para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, este viernes, durante una ceremonia que se celebrará en el Teatro Campoamor de la ciudad española de Oviedo.

Una vez finalizada la gala, Messi se dirigirá a Estados Unidos para incorporarse a su equipo, el Inter Miami, de cara al enfrentamiento ante los New York Red Bulls del sábado, un partido que determinará el siguiente paso en su agenda.

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Un nuevo viaje a Londres que zanjará la polémica

Tras el partido del sábado, Messi decidirá si emprende un nuevo viaje a través del océano Atlántico para asistir a la gala del Balón de Oro, que acogerá la sala "London Palladium" de la capital británica el lunes.

La intensidad de los compromisos y la falta de tiempo entre España, Estados Unidos y después Londres plantean retos a la posibilidad de que la estrella argentina asista, por lo que su participación en la gala queda en el aire hasta que concluya el próximo partido del Inter Miami.