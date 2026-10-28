«Es un larguirucho con buena técnica, pero también previsible», dijo el exinternacional italiano Marco Borriello a Gazzetta dello Sport al ser preguntado por el delantero alemán.

En general, la pareja de ataque de la Vecchia Signora, formada por Woltemade y Randal Kolo Muani, «no le gusta demasiado», porque «a ninguno de los dos le gusta el área». El dúo ofensivo de los bianconeri también recibió críticas recientemente de su entrenador, Luciano Spalletti. Y eso después de que Woltemade participara de forma decisiva en la consecución de un punto en el 2-2 ante el Stade Rennes en la Europa League, al intervenir en dos goles.

«Aunque haya ido bien, creo que puedo exigir más a los dos, porque tienen más calidad de la que han mostrado esta noche», dijo Spalletti. «Deben implicarse más: los dos tienen mucha técnica, pero deben aumentar el ritmo. Hoy han hecho un buen partido, pero pueden dar más».

¿Por qué recibe Nick Woltemade tantas críticas en la Juventus?

Woltemade aún no ha participado en ningún gol en la Serie A. También por eso recibió bastantes críticas tras sus primeros partidos de liga. El alemán no suele salir demasiado bien parado en las valoraciones de los principales medios deportivos italianos. El ejemplo más reciente: cuando Woltemade disputó a mediados de octubre ante el Celta de Vigo el que, en su opinión, había sido su «mejor partido» desde su cesión a la Juve, Gazzetta dello Sport no tuvo piedad con el futbolista de 24 años.

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«Woltemade intenta desempeñar el papel de delantero centro con la misma obstinación infructuosa que un hombre de mediana edad que intenta volver a ponerse el traje de boda de hace veinte años (y unos kilos más)», escribió el periódico. Su valoración del gol, en cambio, fue llamativamente sobria: su remate había ido «con precisión a nuestra esquina».

Tuttosport también la tomó con Woltemade: «Mucha suerte, míster Spalletti, para encontrarle sentido a este jugador, que por ahora parece un cuerpo extraño», escribió sobre su actuación ante el Cagliari (1-1) a mediados de octubre, a la que puso una nota de 5. En otros titulares se le describió como «desalentador», «completamente fuera de lugar» y «un problema».

Da la impresión, sin embargo, de que Woltemade es el principal chivo expiatorio del mal comienzo de temporada de la Juve. La Vecchia Signora está lejísimos de cumplir su antigua aspiración de ser uno de los mejores equipos de la liga. En ocho partidos ligueros solo ha logrado cuatro victorias (y ha sufrido dos derrotas). Por ahora, eso apenas le alcanza para ocupar la séptima plaza. Ya está a seis puntos de los puestos de Champions League.

Así pues, para dar un giro a la situación tras una segunda vuelta de la pasada temporada sumamente decepcionante en el Newcastle United, Woltemade no ha elegido precisamente el mejor ni el más tranquilo de los entornos.

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¿Por qué dejó Nick Woltemade el Newcastle United?

En las Urracas había tenido un comienzo brillante hace un año, tras su fichaje por 75 millones de euros procedente del VfB Stuttgart, con cuatro goles en sus primeros cinco partidos. Después, sin embargo, el entonces entrenador Eddie Howe fue situando a Woltemade cada vez más atrás, hasta el punto de que, por momentos, llegó a desempeñar el papel de centrocampista interior.

Con Matthias Jaissle, sucesor de Howe, en principio todo debía mejorar. Se dice que el técnico alemán incluso llamó al entrenador del VfB, Sebastian Hoeneß, para pedirle consejos sobre cómo y dónde podía rendir mejor Woltemade en su sistema de juego. Pero entonces llegó la sorprendente cesión a la Juventus, sin opción de compra.

Según Sport Bild , Woltemade no buscaba cambiar de club, pero se habría sentido «muy molesto» al verse en el banquillo en el partido en casa contra el Liverpool FC que abrió la temporada. Woltemade se habría preguntado seriamente si tendría algún papel con Jaissle, sobre todo porque, al parecer, su estilo de juego, basado en muchos balones largos, no le gustaba en absoluto.

Según el artículo, las sospechas de Woltemade no iban del todo desencaminadas. Jaissle no habría quedado satisfecho con las actuaciones de su compatriota alemán durante la pretemporada, escribe Sport Bild. Además, el club habría intentado impulsar un traspaso «a espaldas de Woltemade».

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