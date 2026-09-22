Laporta y Rafa Yuste vuelan a los Países Bajos en una misión humanitaria

Un informe de prensa reveló este martes que Joan Laporta, presidente del Barcelona, y su vicepresidente Rafa Yuste viajarán a los Países Bajos en una breve misión.

El diario "Mundo Deportivo" señaló que Joan Laporta y su vicepresidente, Rafa Yuste, viajarán mañana a los Países Bajos para acompañar a la leyenda del Barça, Ronald Koeman, en el funeral de su esposa, Bartina, cuyas exequias se celebrarán en la localidad neerlandesa de Laren.

Laporta y Yuste acompañarán a Koeman, a sus hijos y a sus nietos, y también se espera la presencia de exjugadores que compartieron equipo con Ronald, entre ellos Pep Guardiola, José Mari Bakero y Txiki Begiristain.

Al funeral asistirán asimismo numerosos internacionales neerlandeses que jugaron junto a Koeman en la selección de los Países Bajos, además de sus compañeros en los clubes de la Eredivisie: Eindhoven, Ajax, Feyenoord y Groningen.

Bartina falleció el 15 de septiembre a los 65 años tras luchar contra el cáncer.

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El propio Ronald Koeman anunció la noticia de su fallecimiento a través de las redes sociales. Escribió: "Con enorme tristeza, pero también con todo el orgullo y el amor, nos despedimos de mi querida esposa, nuestra amada madre y abuela".