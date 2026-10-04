El Barcelona ya no es aquel club acosado por las crisis y debilitado en sus posturas fuera del terreno de juego, como ocurrió durante la temporada 2020-2021. El club catalán ha empezado a recuperar progresivamente su peso institucional y a reconstruir su influencia dentro del sistema del fútbol europeo, después de que su imagen pasara de ser la de un club hundido en las crisis a la de una institución capaz de negociar e imponer su presencia en la mesa de los grandes del deporte.

El Barcelona ha recuperado su posición dentro de los círculos de toma de decisiones del fútbol europeo, tras años de alejamiento por su apego al proyecto de la Superliga europea. Después de romper su relación con la entidad promotora del proyecto, el club presentó una solicitud para regresar a la Asociación de Clubes Europeos, conocida anteriormente como ECA, y obtuvo la aprobación por unanimidad en febrero de 2026.

Y el Barcelona no se conforma con el mero regreso, sino que planea competir por el cargo de vicepresidente de la asociación en el año 2027, tras una serie de contactos y reuniones que juntaron al presidente del club, Joan Laporta, con varios de los más destacados dirigentes del fútbol europeo, entre ellos Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, y Aleksander Ceferin, presidente de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol.

La Asociación de Clubes Europeos reviste gran importancia, al representar a más de 800 clubes y participar en asuntos decisivos relacionados con las competiciones, las fechas de los partidos, los reglamentos financieros, el mercado de fichajes, los derechos comerciales y las políticas que regulan el fútbol europeo.

Tras un periodo de choque con las instituciones del fútbol europeo, el Barcelona ha vuelto de nuevo a la mesa de negociaciones, recuperando una parte importante de su presencia institucional, según informó el diario español Mundo Deportivo.









¿El fin de la guerra con LaLiga?

El cambio no se limitó a la relación con las instituciones europeas, sino que se extendió también a LaLiga, tras años de tensión entre Laporta y Javier Tebas.

La relación entre ambas partes vivió desacuerdos severos durante los años pasados, que llegaron en ocasiones a enfrentamientos públicos, antes de que aparecieran indicios de un cambio de tono durante el acto de toma de posesión de Laporta para su segundo mandato como presidente del Barcelona el pasado mes de julio.

La directiva del club comprendió que mejorar la relación con LaLiga se había convertido en una necesidad, sobre todo porque el Barcelona ya no trata a la asociación como un adversario permanente, sino como un socio fundamental en la gestión de los asuntos comunes, pese a que persisten algunos puntos de discrepancia.

Flick devolvió al Barcelona al primer plano

Gran parte de la recuperación de la fuerza institucional del Barcelona está ligada al enorme cambio deportivo que ha vivido el club desde la llegada de Hansi Flick al cargo de director técnico.

Los sólidos resultados y los títulos devolvieron al equipo su prestigio y cambiaron la manera en que las instituciones deportivas miran al Barcelona. El club ya no es visto como una institución que sufre una crisis permanente, sino como una potencia deportiva que posee verdaderas cartas de negociación.

Esto también se reflejó en la relación del club con la Real Federación Española de Fútbol, en vista de que las selecciones nacionales dependen de varios de los jugadores más destacados del Barcelona, como Eric García, Pau Cubarsí y Raphinha, lo que otorgó al club un peso adicional en algunos asuntos relacionados con los jugadores y los periodos de parón internacional.









De una crisis financiera a una confianza económica

En el plano económico, el Barcelona también logró recorrer un trecho importante hacia la recuperación de la confianza de las instituciones y las empresas, tras la crisis administrativa y financiera que ensombreció al club y suscitó amplios interrogantes sobre su modelo de gestión.

Para financiar el proyecto «Espai Barça», el club se vio obligado a tratar con grandes instituciones financieras y de inversión, entre ellas Goldman Sachs y JP Morgan, y a reordenar varios asuntos financieros complejos.

Pese a la dureza de las condiciones y los desafíos que acompañaron al proyecto, el Barcelona consiguió desarrollar mecanismos más eficaces para hacer frente a sus compromisos financieros, mientras que el proyecto de remodelación del estadio Spotify Camp Nou se convirtió en una de las principales apuestas económicas y comerciales del club.

El pasado mes de septiembre, los socios del club aprobaron una nueva financiación por valor de 510 millones de euros para completar las obras de remodelación del estadio, en un paso que refleja la magnitud de la apuesta por el proyecto y su capacidad futura para abrir nuevas fuentes de ingresos y potenciar el valor comercial del club.

Laporta cosecha confianza

Estos cambios llegaron para dar a Laporta un fuerte impulso en el plano interno, después de ser reelegido presidente del Barcelona con el 68% de los votos. Asimismo, sus decisiones económicas contaron con el respaldo de la asamblea general, pese a las críticas que acompañaron al retraso de las obras del estadio y a algunas decisiones administrativas durante el periodo pasado.

Así, el panorama parece completamente distinto al que había hace unos pocos años. El Barcelona todavía afronta desafíos financieros, deportivos y administrativos, pero el club ha recuperado una parte importante de su influencia y ha vuelto a las grandes mesas de negociación en España y en Europa.

Y entre la fuerza del equipo dentro del terreno de juego, la mejora de sus relaciones institucionales y la continuidad del trabajo en el proyecto del Camp Nou, el Barcelona busca consolidar una nueva etapa que lleva por título la recuperación del estatus y la influencia, después de que, hasta hace poco, solo intentara contener sus crisis.







