Lamine Yamal, estrella del Barcelona, continuó escribiendo la historia del fútbol mundial, después de convertirse en el primer jugador en terminar tres ediciones consecutivas del Balón de Oro entre los diez primeros puestos antes de cumplir los veinte años, logrando el octavo puesto en 2024, el subcampeonato en 2025 y el tercer puesto en la edición de 2026.

El diario español Mundo Deportivo señaló que Yamal, de 19 años, se impuso rápidamente entre las principales estrellas del fútbol mundial, gracias a su talento y a su personalidad competitiva, logrando en pocos años conquistas colectivas e individuales que muchos jugadores necesitan una carrera entera para alcanzar, mientras que Joan Laporta, presidente del Barcelona, expresó su confianza en su capacidad para ganar el Balón de Oro en el futuro.

Del octavo puesto al subcampeonato

Yamal comenzó su notable presencia en la carrera por el Balón de Oro en 2024, cuando ocupó el octavo puesto con 17 años, en la edición en la que se coronó el español Rodri, superando al brasileño Vinícius Júnior y al inglés Jude Bellingham.

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Esto llegó tras una temporada en la que Yamal disputó 50 partidos oficiales con el Barcelona, en los que marcó 7 goles, además de desempeñar un papel destacado en la coronación de la selección de España en la Eurocopa 2024, que el combinado cerró con la victoria ante Inglaterra en la final.

La joven estrella recibió ese mismo año el premio «Kopa» al mejor jugador joven.

En 2025, Yamal saltó al segundo puesto en la clasificación del Balón de Oro, por detrás del francés Ousmane Dembélé, después de ofrecer una temporada excepcional bajo la dirección del entrenador alemán Hansi Flick, en la que disputó 55 partidos oficiales, marcó 18 goles y dio 21 asistencias.

Yamal contribuyó a la coronación del Barcelona con un triplete nacional, que incluyó la Liga española, la Copa del Rey y la Supercopa de España, además de ser uno de los elementos más destacados del equipo durante su recorrido en la Liga de Campeones, que terminó en semifinales ante el Inter de Milán.

Conservó el premio «Kopa» por segunda vez consecutiva, confirmando su lugar entre los talentos emergentes más destacados del mundo.

El tercer puesto refuerza su récord histórico

En la edición de 2026, Yamal ocupó el tercer puesto por detrás del inglés Harry Kane y del francés Kylian Mbappé, logrando un hito sin precedentes al estar entre los diez primeros en tres ediciones consecutivas antes de cumplir los veinte, junto con su subida al podio en las dos últimas ediciones.

Este avance llegó tras la temporada 2025-2026, en la que marcó 24 goles y dio 18 asistencias en las distintas competiciones, y en la que contribuyó a la coronación del Barcelona en la Liga española y la Supercopa de España, manteniendo un papel central en la línea delantera del equipo.

En el plano internacional, Yamal añadió el título del Mundial 2026 con la selección de España a su palmarés, después de haberse coronado anteriormente en la Eurocopa 2024.

Asimismo, recibió el premio al mejor talento joven en la gala del Balón de Oro de 2026, tras ganar el premio «Kopa» en las ediciones de 2024 y 2025.

Con estos números y logros, Yamal sigue consolidando su lugar entre las estrellas de primer nivel a escala mundial, después de haber combinado los títulos colectivos con una presencia continua en la carrera por el Balón de Oro, pese a que aún no ha superado los diecinueve años de edad.