Rubi y un extraño método para Lainez y Guardado en medio de la cuarentena

El director técnico del Betis recomendó a sus jugadores probarse un pantalón cada cuatro días, para comprobar qué tan bien están entrenando.

Rubi es consciente de que luego de tres semanas en cuarentena, los jugadores corren el riesgo de descuidarse en sus rutinas de entrenamiento. Es por eso que el director técnico del Betis le recomienda a sus jugadores probarse un pantalón cada cuatro días, para llevar un control de sus dirigidos.

Hay que ser un poco robot, prepararse fuerte y no olvidarse de que son futbolistas de élite. Que cada cuatro días se prueben un vaquero. Si les queda bien, es que van bien, y si no...", dijo el timonel español en declaraciones publicadas por los canales de comunicación del conjunto verdiblanco.

Aunque todavía se desconoce cuándo se reanudarán las principales ligas del Viejo Continente, es un hecho que el calendario será mucho más exigente con una buena cantidad de partidos en poco tiempo. Es por eso que Rubi considera clave el estado de forma en el último tramo del campeonato.

"Es fundamental que un jugador no venga con dos kilos de más a entrenar, o que se sobrecargue porque no llegue en forma... Va a ser un visto o no visto. Quiero tener problemas para ver quién juega porque todos están bien, pero me consta que se está trabajando", explicó el técnico del .