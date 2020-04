¿Por qué se retiró La Volpe? Títulos, equipos, selecciones dirigidas y polémicas

Luego de 37 años en los banquillos, el Bigotón finalmente puso punto final a su carrera como entrenador y ahora se visualiza como directivo.

Fin de una era: Ricardo La Volpe anunció su retiro como director técnico. El argentino cuenta con una amplia trayectoria en los banquillos de suplentes, siendo la el campeonato en el que hizo casi toda su carrera, aunque también tuvo un breve paso por clubes de su país.

Conocido por ser un genio táctico y experto en la formación de jóvenes promesas, mucho se ha reclamado la sequía de títulos que posee. Y es que desde su debut como entrenador en 1984, solamente se pudo llevar un campeonato de Primera División cuando dirigió al .

¡Estos estadios fueron las sedes que dieron vida al mundial de 70! ⚽️🇲🇽



¿Cuál crees que ha llevado mejor el paso de los años? 🏟🤔 pic.twitter.com/ZCiLbbwPsm — Goal México (@goalmex) April 18, 2020

“No, no… después de lo que me pasó en . Yo ya no quiero dirigir más. Ya me pasó la edad, ya me pasó esa presión. Hoy Ricardo La Volpe dice, ¿a dónde?, en la cancha. Yo no me la llevo bien con los periodistas, no me llevo muy bien con los profesionales", dijo La Volpe.

Más equipos

Una vez culminada su etapa como director técnico, en Goal recopilamos los momentos más importantes, la trayectoria y el palmarés del Bigotón. Genio y figura que marcó una época en la Liga MX.

EQUIPOS DIRIGIDOS

Oaxtepec (1983-1984)

(1983-1984) Ángeles de (1984-1986)

(1984-1986) Atlante (1988-1989)

(1988-1989) (1989)

(1989) (1990-1991)

(1990-1991) Atlante (1991-1996)

(1991-1996) América (1996)

(1996) (1997-2001)

(1997-2001) Toluca (2001-2002)

(2001-2002) Boca (2006)

Vélez (2007)

(2008)

Atlas (2009)

(2011)

Atlante (2012-2013)

(2012-2013) Chivas (2014)

(2014) Chiapas (2015-2016)

(2015-2016) América (2016-2017)

(2016-2017) Pyramids FC (2018)

Toluca (2019)

SELECCIONES DIRIGIDAS

Selección mexicana (2002-2006)

(2002-2006) Selección de (2010-2011)

PALMARÉS

1 Liga MX (1992-1993)

(1992-1993) 1 (2003)

PELEA CON CARLOS ALBERT

PATEA A SÁNCHEZ

LA VOLPE Y LA PODÓLOGA

¿GOLPES CON JÉMEZ?

¿PEP LA VOLPE?

¿EL ARMÓ A MONTERREY?

LA VOLPE VS CUAU

PLEITO CON HUGO, TODA LA VIDA

RETA A VERGARA