La visita "secreta" de Flick a Mourinho en Madrid

La historia entre Hansi Flick y José Mourinho no comenzó con su cercanía a un nuevo enfrentamiento en el ambiente del Clásico, sino que sus raíces se remontan a años atrás, cuando el técnico alemán trabajaba como asistente de Joachim Löw en la selección de Alemania y visitó la capital española, Madrid, donde se encontró con el entrenador portugués en una ocasión que le dejó una impresión positiva que aún recuerda hoy.

Antes del esperado enfrentamiento, Flick reveló detalles de su encuentro anterior con Mourinho, confirmando su gran aprecio hacia él y señalando que muchos de los jugadores alemanes que trabajaron con el entrenador portugués hablaron de él con admiración, según informó el diario español "Mundo Deportivo".

El entrenador del Barcelona declaró durante la rueda de prensa previa al partido del Clásico: "Lo visité, y todo jugador alemán que lo conoció lo elogió mucho. Es un colega magnífico y un compañero especial, y le guardo un gran respeto".

Aquella visita se remonta a la temporada 2011-2012, cuando Mourinho dirigía al Real Madrid, que contaba entonces entre sus filas con dos de los jugadores más destacados de la selección alemana: Mesut Özil y Sami Khedira.

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Durante aquel periodo, Löw visitó la capital española en más de una ocasión, en el marco del seguimiento de los jugadores de la selección alemana que militaban en el extranjero, además de analizar el nivel de varias de las principales estrellas del fútbol europeo.

A finales de 2011, Löw presenció el partido del Clásico que enfrentó al Real Madrid con el Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, y que terminó con victoria del conjunto catalán por 3-1.

Unos meses después, el técnico alemán regresó a Madrid, pero esta vez acompañado de su asistente Hansi Flick, para seguir el partido ante el Olympique de Lyon y aprovechar la oportunidad de reunirse con Mourinho y hablar con él sobre la evolución de Özil y Khedira en las filas del conjunto blanco.

Tras el partido, que vio al Real Madrid eliminar al equipo francés en los cuartos de final de la Liga de Campeones, Löw habló de sus impresiones sobre los jugadores alemanes, señalando que su traspaso al club español representó un paso importante en sus trayectorias.

Löw declaró: "Estuvimos en Madrid, vimos el partido del Olympique de Lyon y hablamos con Mourinho, que mostró una gran admiración por Özil y Khedira. Ambos dieron un gran paso al fichar por el Real Madrid, y fue el paso correcto para ellos".

El técnico alemán añadió, elogiando las cualidades de Özil: "Siempre fue un jugador hábil con el balón, y ahora también muestra un progreso notable en sus movimientos sin balón".

La visita no fue solo una ocasión para encontrarse con Mourinho o comprobar el estado de los jugadores de la selección alemana, sino que llegó también dentro de los preparativos de Alemania para los próximos compromisos internacionales, encabezados por la Eurocopa 2012, que estaba a pocos meses de aquel periodo.

Según lo que informaron los medios locales por aquel entonces, estos viajes brindaron al cuerpo técnico alemán la oportunidad de seguir de cerca a sus jugadores, además de estudiar el rendimiento de varios posibles rivales y conocer los distintos estilos de juego que adoptaban los grandes clubes europeos.

Para Flick, aquellas experiencias representaron una oportunidad para adquirir más conocimientos técnicos y tácticos, especialmente ante los desafíos que afrontaba la selección alemana frente a los equipos que prefieren replegarse hacia las zonas defensivas y apoyarse en los contraataques.

En este contexto, Flick dijo por aquel entonces: "En estos días, la mayoría de los rivales recurren a defenderse y esperar los contraataques, lo que significa que necesitamos encontrar nuevas soluciones".

La selección alemana había quedado eliminada en las semifinales del Mundial de 2010 ante España, antes de que se renovaran sus esperanzas de competir por los títulos durante la Eurocopa 2012, pero volvió a chocar con la selección italiana, que la eliminó en semifinales después de que Mario Balotelli marcara los dos goles de la victoria.

El momento esperado llegó en 2014, cuando la selección alemana se coronó campeona del Mundial en Brasil, tras vencer a Argentina por un gol a cero en la final, logrando así el cuarto título mundial de su historia.

Entre aquellas etapas, la visita a Madrid se mantuvo como uno de los recuerdos que Flick evoca con positividad al hablar de Mourinho, a quien guarda su respeto pese a la diferencia de sus trayectorias como entrenadores y la diversidad de experiencias que cada uno vivió a lo largo de los años siguientes.

En cuanto al terreno de juego, a los dos entrenadores solo los unió un enfrentamiento anterior, en diciembre de 2019, cuando Flick dirigía al Bayern Múnich, mientras que Mourinho se encargaba de dirigir al Tottenham inglés. El partido, disputado dentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones, terminó con victoria del equipo alemán por 3-1, en un enfrentamiento que otorgó a Flick la superioridad sobre su homólogo portugués.

Y ahora, tras el paso de los años desde aquel encuentro, la historia se renueva con la cercanía de un nuevo enfrentamiento entre los entrenadores, pero esta vez en el ambiente del Clásico, donde la importancia del partido trasciende la mera competición por los puntos para convertirse en una nueva prueba para los dos técnicos a quienes unen viejos recuerdos y un respeto mutuo.

Entre la visita a Madrid que se remonta a más de una década y el enfrentamiento que los unió en la Liga de Campeones, Flick y Mourinho se preparan para escribir un nuevo capítulo de su historia, en un encuentro en el que la afición aguarda lo que cada uno presentará en cuanto a ideas tácticas, en medio de un ambiente que solo reconoce los pequeños detalles y la capacidad de decidir los grandes enfrentamientos.



