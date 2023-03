La verdadera historia de los 35 iPhones dorados que le regalaron a Messi y a todo el plantel campeón del mundo

Se rumoreó que Lionel Messi habría comprado 35 teléfonos con fundas de oro para todo el plantel campeón. El regalo existe, pero la historia es otra.

La Albiceleste salió victoriosa en Qatar 2022, con Messi realizando otra colección de exhibiciones talismánicas como capitán. El siete veces ganador del Balón de Oro, que acaba de conseguir el premio al mejor jugador masculino del año de la FIFA, finalmente tiene en sus manos el premio del equipo que más codiciaba.

Para reconocer ese logro, la superestrella del Paris Saint-Germain, Messi, se asoció con IDESIGN GOLD para obsequiar a todos sus compañeros de equipo y al cuerpo técnico de Argentina con dispositivos Apple de 24 quilates, y que le fue entregado con éxito en la capital francesa.

¿Messi regaló estos iPhones de oro a sus compañeros?

No. Al principio se especuló que Messi pagó estos teléfonos y los regaló a todo el plantel y el staff principal de Argentina pero eso fue solo un rumor. La idea del obsequio surgió de Ben Lyons, CEO de iDesign Gold, luego de que Messi lo contactara y fue este quién generó esta movida para los campeones del mundo a través de su capitán.

Lyons le dijo a The Sun: “Lionel no es solo el GOAT (más grande de todos los tiempos), sino que es uno de los clientes más leales de IDESIGN GOLD y se puso en contacto con nosotros un par de meses después de la final de la Copa del Mundo. Dijo que quería un regalo especial para todos los jugadores y el personal para celebrar la increíble victoria, pero no quería el regalo habitual de relojes. Así que le sugerí iPhones dorados con sus nombres inscritos y le encantó la idea”.

EL REGALO EN FOTOS:

WHAT NEXT? Messi was awarded the Golden Ball at the 2022 World Cup, which honours the player of the tournament, and he continues to inspire those around him – and a legion of loyal followers across the globe that extends to several million – with his exploits at 35 years of age.