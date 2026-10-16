La compañía Nike ha firmado un acuerdo de patrocinio con Michael Olise, estrella del Bayern de Múnich, para convertirlo en uno de los rostros más destacados que representan su línea de botas de fútbol.

El diario As, citando al sitio web Footy Headlines, informó de que el extremo francés ha firmado un contrato de millones de euros con Nike.

Con la contratación de Olise, Nike busca llenar el vacío dejado por su compatriota Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid.

Mbappé sorprendió a todos recientemente con la decisión de abandonar Nike y unirse a la compañía suiza On.

La incorporación de Olise representa un paso de especial relevancia, dada su particular relación con las botas de fútbol, ya que el internacional francés había rechazado hasta ahora ofertas de las grandes marcas, al querer conservar su libertad para elegir el calzado que utiliza.

Prefería llevar el modelo Nike Hypervenom Phantom III, cuya producción se detuvo en 2019, y compraba ejemplares por internet, que le llegaban desde distintas partes del mundo. En ocasiones recurría a artistas para personalizar el diseño de sus botas antes de usarlas en los entrenamientos y los partidos.

El movimiento de Nike podría ir más allá de un simple acuerdo comercial. Según la misma información publicada por Footy Headlines, la compañía planea relanzar la célebre línea Hypervenom en 2027, con Olise como gran protagonista de su campaña, mientras que la producción de la colección Phantom se detendrá.

La colección Hypervenom se lanzó por primera vez en 2013 y su nombre quedó entonces asociado a la estrella brasileña Neymar.