La derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid no fue solo una caída dolorosa en el derbi de la capital, sino que volvió a poner de manifiesto un problema táctico que se impone con fuerza dentro del equipo, cuyo título más destacado es: "el solapamiento entre Kylian Mbappé y Vinicius Junior".

El Real Madrid perdió ante el Atlético por 2-1 en el estadio Wanda Metropolitano, en un partido que suscitó muchos interrogantes sobre el rendimiento del equipo, después de que sus dos estrellas ofensivas más destacadas, Vinicius y Mbappé, desaparecieran, en medio de una clara dificultad para encontrar espacios y generar peligro.

Según el diario español "Marca", el mapa de movimientos de los jugadores durante el derbi mostró con claridad que el mismo problema persiste. Vinicius se movió principalmente por la banda izquierda, con una tendencia recurrente a entrar en profundidad, mientras que Mbappé comenzó el partido como delantero puro dentro del sistema de juego 4-2-3-1 de Mourinho, aunque él también se desplazó mucho hacia el frente izquierdo.

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Y el resultado fue claro: "la presencia de ambos jugadores en prácticamente los mismos espacios, lo que redujo la eficacia de cada uno de ellos y debilitó la variedad ofensiva del Real Madrid".

El problema no nació en el partido del derbi, sino que se extiende a lo largo del tiempo que Mbappé lleva en el Real Madrid, ya que en más de una ocasión ha parecido que el brillo de una de las dos estrellas llega a costa de la otra.

Según "Marca", este escenario se ha repetido bajo la dirección de cuatro entrenadores diferentes: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso, Arbeloa y José Mourinho, sin que aparezca una solución definitiva que garantice el aprovechamiento de las capacidades de los jugadores de la mejor manera.

Cifras catastróficas en el derbi

El asunto no se limitó al mapa de movimientos, ya que el Real Madrid sufrió ofensivamente de forma llamativa ante el Atlético.

El equipo terminó el partido con una media de solo 0,32 goles esperados, su registro más bajo en un partido de la Liga española desde febrero de 2015, según los datos de "Opta".

En cuanto a Mbappé, no realizó más que un solo disparo durante todo el partido, mientras que Vinicius realizó únicamente dos intentos, antes de que Mourinho decidiera sustituirlo en el minuto 54.

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La delicadeza de la situación aumenta con el regreso del debate sobre la posición de Mbappé con la selección de Francia, después de que Zinedine Zidane, el nuevo seleccionador del combinado, insinuara su admiración por las cualidades del delantero del Real Madrid cuando juega en la banda izquierda.

Informaciones francesas, entre ellas "RMC Sport", señalaron que Zidane ya se puso en contacto con Mbappé y le comunicó que contará con él en esa posición con la selección francesa.

De este modo, el Real Madrid se encuentra ante un viejo dilema que resurge: "¿cómo se puede combinar a Mbappé y Vinicius sin que la presencia de uno se convierta en un obstáculo para el otro?"

Y tras la caída en el derbi y el descenso del rendimiento ofensivo, la pelota parece estar ahora en el tejado de Mourinho para encontrar una fórmula táctica que otorgue a la pareja libertad de movimiento, sin que esa libertad provoque la anulación de la influencia de uno de ellos.