La serpiente negra: Yamal genera polémica con un mensaje oculto

Lamine Yamal, la estrella del Barcelona, volvió a generar polémica en las redes sociales, pero esta vez sin necesidad de escribir un texto largo.

Yamal publicó una fotografía en blanco y negro en sus historias de Instagram, en la que aparece abrazando a Pedri y a Eric García, acompañada únicamente por la palabra "mamba" y un emoji de serpiente.

El diario Sport señaló: "A primera vista, la imagen parece simplemente otra instantánea que refleja la complicidad entre los jugadores del equipo catalán dentro del vestuario, pero el gesto encierra un significado más profundo".

Y continuó: "Pedri lleva la camiseta número 8, mientras que Eric García lleva la número 24, los dos números que vistió Kobe Bryant durante su carrera con Los Angeles Lakers".

Próximos partidos BET Primera División 12:30 BAR Ver

Además, las camisetas de la segunda equipación del Barcelona llevan el logotipo de Kobe Bryant en lugar del clásico logotipo de la marca Nike.

La palabra "mamba" remite directamente al célebre apodo con el que se conocía a Kobe Bryant, "la serpiente negra", una de las figuras más famosas de la historia de la liga estadounidense de baloncesto profesional.

La leyenda de Los Angeles Lakers jugó con la camiseta número 8 entre 1996 y 2006, y después vistió la número 24 entre 2006 y 2016, año en el que se retiró del baloncesto. Finalmente, el club decidió retirar ambos números en su honor, en un gesto excepcional en la liga.

Bryant falleció en enero de 2020 a causa de un accidente de helicóptero, pero su figura y su legado, junto con su célebre filosofía de la "mentalidad mamba", siguen siendo una fuente de inspiración para deportistas de distintas disciplinas.

La imagen publicada por Lamine Yamal está tomada de una publicación de la cuenta @dahood.original, la agencia de marketing que se encarga de gestionar su imagen.

En esa misma publicación, la agencia incluyó una imagen creada con inteligencia artificial que reúne dos etapas distintas de la carrera de Kobe Bryant: la etapa en la que vistió la camiseta número 8 y la etapa en la que vistió la número 24, donde el jugador aparece en ambas imágenes abrazándose dentro de una cancha de baloncesto, como si fueran dos jugadores diferentes.