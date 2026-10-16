La selección de Argentina ya definió sus dos partidos amistosos previstos para el próximo mes de noviembre, que serán sus primeros dos encuentros tras la retirada de su estrella Lionel Messi de la selección.

La Asociación del Fútbol Argentino señaló este viernes, a través de su cuenta oficial en la plataforma "X": "La Albiceleste disputará dos partidos amistosos en la próxima fecha FIFA: el 13 de noviembre se enfrentará a Uruguay en Buenos Aires, y el 17 hará lo propio ante Costa Rica en Córdoba".

Lee también

Yamal, en el trono de los creadores de ocasiones en la Champions: y un puesto destacado para Díaz

Estadísticas de la Champions: Real Madrid, el rey histórico de las remontadas, y Barcelona, subcampeón

Según informes de la prensa argentina, la selección dirigida por el entrenador Lionel Scaloni disputará el primer partido en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, y el segundo en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Messi se despidió de la selección de Argentina el pasado 6 de octubre, en un partido amistoso ante Benín en el estadio Monumental de Buenos Aires, que terminó con victoria argentina por 3-0.

"La Pulga" marcó un gol de penalti y dio dos asistencias en aquel encuentro, para cerrar su trayectoria internacional con 126 goles en 208 partidos, siendo el máximo goleador histórico de la selección argentina y el poseedor del récord de partidos internacionales.

La trayectoria de Messi con la selección se extendió durante 21 años, desde su debut en 2005 cuando tenía 18 años, periodo en el que se coronó con el Mundial 2022 y dos títulos de la Copa América.

Su última participación oficial fue en el Mundial 2026, cuando marcó 8 goles y dio 4 asistencias, y llevó a Argentina a la final, que perdió ante España por 1-0 tras la prórroga.



