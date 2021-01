La rueda de prensa de Ronald Koeman antes de visitar al Cornellà en la Copa del Rey

El entrenador del Barcelona comparece antes de visitar al Cornellà en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

RUEDA DE PRENSA

Ronald Koeman compareció en rueda de prensa a partir de la una de la tarde, hora local, en la previa a la visita del al Cornellà englobada en los dieciseisavos de final de la que se disputarán a partido único en el Nou Estadi.

Cornellà

"En la Copa siempre hay sorpresas, son equipos de que juegan en casa, en campos artificiales a los que no estamos acostumbrados; para ellos será el partido del año y para nosotros, uno más. Tenemos que pasar porque somos el Barça pero es un partido complicado y depende de la mentalidad del equipo".

Sanción a Messi

"El club me ha dicho que son dos partidos pero no está de acuerdo y ya veremos, hay cosas que se pueden defender, ojalá reduzcan su sanción y, si no, jugaremos dos partidos sin Leo".

Perder a Messi

"Ha entrenado con ganas y no veo nada raro en él, todo el mundo estaba triste por el resultado pero hay que seguir adelante, estamos en el camino de mejorar, el partido nos demostró que debemos mejorar en lo defensivo pero seguimos adelante y Leo está muy metido".